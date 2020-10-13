У Кріштіану Роналду виявили коронавірус. Одна з перших, хто підтримала футболіста, виявилася його дівчина Джорджіна Родрігес.

Вона опублікувала сторіс в Instagram з фотографією Кріштіану Роналду та підписом "Ти моє натхнення". Нагадаємо: У Кріштіану Роналду – коронавірус

Джорджіна Родрігес підтримала Роналду після зараження коронавірусом / Скріншот До теми: Роналду подарував Джорджіні обручку вартістю 615 тисяч фунтів Коронавірус у Кріштіану Роналду: головне У вівторок, 13 жовтня, стало відомо, що у Кріштіану Роналду позитивний тест на коронавірус.

У футболіста немає ніяких симптомів. Однак його одразу ізолювали.

Позитивний тест на коронавірус виявили у розташуванні збірної Португалії. Через це гравці команди були змушені пройти додаткове тестування.

Роналду після цього покинув розташування збірної Португалії. Він не зіграє матч Ліги націй проти Швеції, який запланований на 14 жовтня.

Під питанням участь Роналду і в матчах за "Ювентус". Футболіст поки перебуватиме в самоізоляції. І може пропустити матч проти "Динамо" 20 жовтня в Києві.

Перед тим, які відправитися до збірної Португалії, Роналду влаштував скандал з керівництвом "Ювентуса". В італійському клубі планували відправити на ізоляцію гравців після того, як коронавірус виявили у двох працівників. Однак Роналду не погодився на таке, адже хотів поїхати до розташування збірної.

Сам Роналду поки ніяк не відреагував на те, що у нього коронавірус.