Дівчина Роналду підтримала футболіста після його зараження коронавірусом
У Кріштіану Роналду виявили коронавірус. Одна з перших, хто підтримала футболіста, виявилася його дівчина Джорджіна Родрігес.
Вона опублікувала сторіс в Instagram з фотографією Кріштіану Роналду та підписом "Ти моє натхнення".
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Джорджіна Родрігес підтримала Роналду після зараження коронавірусом / Скріншот
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Коронавірус у Кріштіану Роналду: головне
- У вівторок, 13 жовтня, стало відомо, що у Кріштіану Роналду позитивний тест на коронавірус.
- У футболіста немає ніяких симптомів. Однак його одразу ізолювали.
- Позитивний тест на коронавірус виявили у розташуванні збірної Португалії. Через це гравці команди були змушені пройти додаткове тестування.
- Роналду після цього покинув розташування збірної Португалії. Він не зіграє матч Ліги націй проти Швеції, який запланований на 14 жовтня.
- Під питанням участь Роналду і в матчах за "Ювентус". Футболіст поки перебуватиме в самоізоляції. І може пропустити матч проти "Динамо" 20 жовтня в Києві.
- Перед тим, які відправитися до збірної Португалії, Роналду влаштував скандал з керівництвом "Ювентуса". В італійському клубі планували відправити на ізоляцію гравців після того, як коронавірус виявили у двох працівників. Однак Роналду не погодився на таке, адже хотів поїхати до розташування збірної.
- Сам Роналду поки ніяк не відреагував на те, що у нього коронавірус.