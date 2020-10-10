У двух работников "Ювентуса" обнаружили коронавирус, после чего руководство клуба хотело изолировать игроков в гостинице возле клуба. Впрочем, это не понравилось Криштиану Роналду, который не хотел пропускать матч сборной. В итоге все завершилось скандалом с руководством клуба.

Об обострении отношений между Криштиану Роналду и руководством "Ювентуса" пишет La Gazzetta dello Sport.

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Все потому, что игроки уже дважды сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты. Впрочем у них и в дальнейшем требовали самоизолироваться. И в соответствии с протоколом, будет еще третье тестирование.

Криштиану Роналду не стал его ждать и устроил скандал с руководством клуба. В итоге он отправился в расположение сборной Португалии на товарищескую игру с Испанией – 0:0.

К слову, демарш лидера команды поддержали и его партнеры. В частности известно, что в расположение своих сборных уехали 5 игроков: