Хейни назвал главу Top Rank "старой задницей": тот усомнился в честности победы над Ломаченко

Девин Хейни сохранил за собой звание абсолютного чемпиона мира в легком весе после боя с Василием Ломаченко. Хотя многие сомневаются в честности судейских оценок.

Только судейские записки принесли Дэвину Хэйни победу над Василием Ломаченко в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе. Сразу все судьи предпочли американца – 116:112 и дважды по 115:113. Только команда Хейни и сам боксер радовались победе. В тот момент зрители встретили результаты боя свистом.

Вот так Зрители бросили бутылкой в голову отца Хейни после победы над Ломаченко: неожиданное видео

Хейни провокационно обратился к Аруму

Не согласился с победой Хейни и глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Глава сомневается в честности и объективности судейских оценок.

Арум не понимает, почему в судейской бригаде были исключительно земляки Хэйни Ему такое решение кажется странным.

24 мая слово взял сам Хэйни. Девин из-за своего твиттера обратился к главе Top Rank, но сделал это в оскорбительном формате. Американский боксер назвал Арума "старой задницей".

Также Девин добавил, что Арум вообще не следил за их поединком. Такие слова недостойно слышать от абсолютного чемпиона мира.

Боб, старая задница, проспал весь бой. Смотрел на него между раундами,

– написал Хейни.

Напомним, что на пресс-конференции после боя менеджер украинца Эгис Климас заявил, что они будут обжаловать судейские записки. Ведь даже сам Василий Ломаченко был уверен в своей победе. По его словам, он полностью контролировал ход сражения.

Ранее украинский боксер отмечал, что бой против Хэйни станет его последним шансом стать абсолютным чемпионом мира. Но вроде бы речь не шла об окончании карьеры.

После поражения в объектив камеры попали эмоции Василия в раздевалке. Ломаченко не сдержал слез. Со временем боксер рассказал, почему заплакал после боя. Во время речи Василий вспомнил звонки своего сына, который несколько раз звонил по телефону в день поединка и называл своего отца чемпионом.