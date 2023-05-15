"Василий, тебе время на выход": Хейни сделал дерзкое заявление накануне мегафайта с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни пообещал отправить на пенсию украинского боксера Василия Ломаченко. Однако свои громкие заявления "Мечте" нужно еще реализовать на ринге.

20 мая в американском Лас-Вегасе состоится долгожданный поединок, в котором встретятся абсолютный чемпион легкого веса Девин Хейни и бывший король дивизиона Василий Ломаченко. Этот бой станет последним шансом украинского боксера воплотить свою заветную мечту – стать абсолютом.

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Хейни: Ломаченко попал в ловушку

24-летний Хейни считается фаворитом битвы против возрастного Ломаченко. В преддверии боя американец пообещал ускорить выход на пенсию двукратного олимпийского чемпиона.

Я его прикончу. Завершу его карьеру. Побью его так, что он никогда не будет прежним. Завершу его главу в боксе. Уже давно гоняюсь за этим боем. И он, наконец, состоится. Это шах и мат! Он попал в мою ловушку. Я бы избил его где угодно. Даже в Украине. Готовимся к лучшей версии Ломаченко. Учу его лучшие бои. Василий, тебе пора на выход. Прощай!,

– заявил Хейни.

Так что абсолютный чемпион мира пообещал завершить эру в боксе Василия Ломаченко. Понятно, что "Мечта" громкими заявлениями пытается привлечь больше внимания к поединку. А вот удастся ли ему выполнить свое обещание – узнаем 20 мая.

К слову. Украинские поклонники бокса не увидят бой в прямом эфире. Медиасервис MEGOGO не будет транслировать поединок Ломаченко – Хейни.

Напомним, что Хейни ждал встречи с Ломаченко с 2019 года. Американец одержал на профи-ринге 29 побед в 29 поединках, в том числе 15 нокаутом.