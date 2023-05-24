"Этот парень долбанный неудачник": Хейни набросился на Ломаченко из-за обжалования результата боя

Абсолютный чемпион мира по легкому весу Девин Хейни защитил свои пояса в поединке с Василием Ломаченко. Однако результат мегафайта вызвал оживленные дискуссии среди экспертов и болельщиков.

Сразу же после боя Хейни – Ломаченко сторона украинского боксера анонсировала апелляцию на результат. Сам Ломаченко не сдержал слез после поражения от абсолютного чемпиона, узнав решение судей.

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Хейни разбушевался

Такое поведение украинца и его представителей сильно разозлило Девина Хейни. Сначала он набросился на 91-летнего промоутера Боба Арума, а затем настал черед и Ломаченко.

Абсолютный чемпион мира написал твит, в котором не подбирал слова к своему сопернику.

"Этот парень долбанный неудачник. Он получил эту привилегию, неудачник по боксу, а затем оправдывается на ходу. Прими проигрыш как мужчина и перестань плакать.

Это было создано для тебя, чтобы ты выиграл, но ты третий раз в своей карьере потерпел неудачу ", – написал Хейни.

Получит ли Лома еще один шанс

Напомним, что результат боя подвергли сомнению целый ряд звезд бокса и не только. Например, культовый киноактер боевиков Жан-Клод Ван Дамм выразил свою поддержку Ломаченко. Более того, даже зрители в Лас-Вегасе освистали победителя поединка, а отец Хейни получил бутылкой по голове от фанатов

Сторона Ломаченко надеется организовать реванш. Но для этого боксерские организации должны сделать Василия обязательным претендентом. Неизвестно, чем завершится этот скандал, но шансы у Ломы достаточно скудны. Ведь на корону короля дивизиона претендуют такие зубры, как Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсом. Кроме того, не стоит забывать о Денисе Беринчике, который тоже планирует завоевать один из поясов чемпиона мира. Вряд ли они уступят Ломе свою очередь.