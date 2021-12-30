Дети звездных боксеров покоряют ринг: новый Холифилд и Хаттон на пути к славе

Легендарные боксерские имена возвращаются на ринг: Али, Холифилд, Хаттон и другие. Эти фамилии снова фигурируют в новостях в контексте поединков. В рамках проекта сайта 24 канала "О боксе" рассказываем о детях и внуках знаменитых боксеров, которые на ринге продолжили дело своих звездных отцов или дедушек.

Али снова в боксе

Самый легендарный профессиональный боксер всех времен и народов Мухаммед Али был женат четыре раза. Всего у выдающегося американца было восемь биологических детей и еще один усыновленный мальчик.

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Нико Али Уолш – внук Мухаммеда Али, который стал боксером. Мама Нико – Рашида Али. Она дочь Мухаммеда от второго брака с Белиндой Бой.

"О боксе" – новый проект на сайте 24 канала о ключевых событиях бокса в мире и Украине. Мы знаем, что в Украине большая боксерская аудитория. Поэтому решили создать проект, в рамках которого будем рассказывать не только о боксерах и боях, но и все, что происходит за кулисами драматического и зрелищного спорта.

Автор проекта – Михаил Гема.

Нико Али Уолш / Фото Top Rank

У пары было четверо детей: дочь Мариюм, дочери-близнецы Джамила и Рашида и сын Мохаммед Али-младший. Брат Нико – Бьяджио Али Уолш – модель и известный футболист.

Нико дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году в 21 год. Внук легендарного Али выступает в средней весовой категории.

Перед карьерой профессионального боксера Уолш провел около 30 поединков в любителях. В команде Али появился известный тренер Абель Санчес, который работал с Геннадием Головкиным.

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Впоследствии Нико начал сотрудничество с тренером Тайсона Фьюри – Шугаром Хилл Стюардом. А промоутером боксера стал глава Top Rank Боб Арум.

Первые три поединка Али завершились досрочными победами. На дебютный бой Уолш вышел на ринг в белых шортах своего деда Мухаммеда Али. Они были переданы Нико в 2016 году после смерти деда.

Нико Али Уолш и шорты Мухаммеда Али / Фото Top Rank

В ночь с 11 на 12 декабря 2021 года Али выступил в андеркарде поединка украинца Василия Ломаченко против Ричарда Комми.

На канале ESPN, который транслировал вечер бокса в США, бой Али в среднем посмотрело больше зрителей, чем Ломаченко – Комми. 1 миллион 147 тысяч человек.

Смотрите видео боя Али против Рееса Санчеса

Эван Холифилд

Лейла Али, дочь Мухаммеда Али, тоже была боксершей. Она выступала на рубеже столетий. Всего Али провела 24 поединка и все выиграла (21 нокаутом). Непобедимая Лейла – бывшая чемпионка мира.

Эвандер Холифилд – один из самых узнаваемых американских боксеров. Ему удалось стать первым боксером, который выиграл титул чемпиона мира в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.

Впоследствии это достижение повторили только британец Дэвид Хэй и украинец Александр Усик.

Интересно, что Усику удалось побить два других рекорда Холифилда в крузервейте. Украинец стал чемпионом мира уже в 10-м бою и объединил титулы в 14-м поединке. Холифилду понадобилось 12 и 15 боев соответственно.

Эвандер Холифилд и сын Эван / Фото Getty Images

Пока 59-летний Эвандер Холифилд безуспешно пытается вернуться в бокс, ринг покоряет его сын – Эван.

Всего у Эвандера Холифилда 11 детей и только "средний" Эван решил заниматься боксом. Братом Эвана является Элайджа Эсаяс – американский футболист, который выступает за Цинциннати Бенгалс.

Мать Эвана не хотела, чтобы сын занимался боксом. В детстве он пробовал свои силы в тхэквондо.

Эван даже участвовал в национальной олимпийской квалификации, откуда его дисквалифицировали за то, что ударил кого-то по голове. Тогда отец посоветовал сыну попробовать себя в боксе, где можно бить по голове.

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После около 80 боев в любителях 2 ноября 2019 года состоялся дебют Эвана на профессиональном ринге. Он выступил в андеркарде поединка Сауль Альварес – Сергей Ковалев.

В рамках первой средней весовой категории он за 16 секунд нокаутировал Ника Уинстеда. Победа Эвана стала вирусной.

Видео победы Холифилда за 16 секунд

На счету Холифилда уже 8 побед подряд. Сразу шесть поединков перспективный американец выиграл досрочно.

Кэмпбелл Хаттон

С конца 90-х и до 2012 года едва ли не самым известным британским боксером был Рикки Хаттон – бывший чемпион мира в двух весовых категориях. В Британии даже гуляет термин эра Хаттона.

На пенсию Рикки отправил знаменитый украинский боксер Вячеслав Сенченко. В ярком поединке Сенченко проигрывал по очкам, но нокаутировал звездного британца.

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Спустя 9 лет после того, как Рикки объявил о завершении карьеры, в профессионалах дебютировал его сын – Кэмпбелл Хаттон. Кэмпбелл рос, когда вся Великобритания гордилась его отцом и был рядом, когда об отце забыли.

Кэмпбелл рос в раздробленной семье Хаттонов, ведь Рикки поссорился со своими родителями после поражения Мэнни Пакьяо в 2009 году. Только через 10 лет ссорам пришел конец.

Натянутые отношения оставались между Рикки и его братом Мэтью. Младшему брату не удалось стать успешным боксером на фоне успехов Рикки Хаттона. Кэмпбелл уже заявил, что не испытывает давления из-за своего именитого отца.

Братьев Хаттонов снова сблизил именно Кэмпбелл, который начал интересоваться боксом. Теперь Рикки руководит карьерой сына, а Мэтью – тренирует юное дарование.

Кэмпбелл выиграл 21 из 31-го любительского боя. Сначала его фамилия вызвала интерес у соперников. Но после серии побед Хаттона стали избегать.

Кэмпбелл Хаттон / Фото Getty Images

Дебют Кэмпбелла в профессионалах состоялся 27 марта 2021 года в андеркарде поединка Александр Поветкин – Диллиан Уайт II. По очкам Рикки победил испанца Хесуса Руиса.

Свою первую досрочную победу британец получил 3 декабря 2021 года, нокаутировав Аттилу Череклие из Венгрии.

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Хватает в карьере Кэмпбелла и скандалов. Он неоднозначно победил Сонни Мартинеса в андеркарде боя Александр Усик – Энтони Джошуа.

Эксперты бокса окрестили победу британца "скандальной". Сам Хаттон также считает, что его победа была далеко не идеальна.

Смотрите видео боя Хаттона против Мартинеса

Кэмпбелл признался, что в детстве ему запрещали смотреть бои отца. Поэтому только теперь он пересматривает поединки Рикки Хаттона и находит что-то общее с боксом своего отца.

В Великобритании надеются, что благодаря 20-летнему Кэмпбеллу наступит вторая эра Хаттонов. Делами боксера занимается промоутерская компания Matchroom Boxing Эдди Хирна. Похоже, Кэмпбелла ждет успешная карьера.

Тим Цзю

В Австралии и России никогда не было крутой тренерской школы бокса, как в Мексике, США, Великобритании и даже Украине. В этих странах не было своих Абелов Санчесов, Фредди Роучей и Эммануэлей Стюардов, Бенов Девисонов и Анатолиев Ломаченко.

Светлым пятном в истории австралийского бокса недавно стал Джордж Камбосос, который победил уже бывшего абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса. Также Австралию и в то же время Россию и СССР прославил Константин Цзю.

В 1992 году, родившийся в СССР Цзю, переехал в Австралию, где получил австралийское гражданство. Больше половины боев Цзю состоялись в Австралии.

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Как и Майк Тайсон, Цзю был абсолютным чемпионом мира. Он владел титулами WBC, WBA, IBF. Сегодня, чтобы быть абсолютным чемпионом, нужно иметь еще и пояс WBO.

Костя Цзю провел 33 боя, из которых выиграл 31. В его активе победы над Хулио Сезаром Чавесом, дядей Флойда Мейвезера – Роджером Мейвезером и другими боксерами. Дело Кости Цзю продолжает его рожденный в Австралии сын Тим.

Отец Тима в 2013 году развелся с женой Натальей, оставил все имущество на детей, покинул Австралию и вернулся в Россию. Отношения между отцом и сыном вроде как в порядке.

После боя с Боуином Морганом в декабре 2020-го Тим передал отцу привет через телекамеру: "Папа, как тебе? Все нормально?"

Костя Цзю постоянно комментирует выступления своего сына и пообещал, что Тим никогда не будет биться против россиян.

Тим Цзю / Фото Getty Images

Сначала Тим Цзю не хотел быть боксером. С шести лет он занимался гимнастикой, после чего в десятилетнем возрасте попробовал себя в футболе. В 15 лет Цзю нашел себя в боксе.

Карьера австралийца в любителях не была длительной и закончилась рекордом 33-1. Из-за травмы запястья Тим выбыл на 4 года! Перейдя в профи, Цзю не считался опасностью для других боксеров.

Все 20 поединков Тима прошли в Австралии. Собственно это государство, а не Россию и представляет Цзю. Тим выступает в первой средней и средней весовых категориях. В свои 27 лет он остается непобедимым и удерживает титул WBO Global.

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Австралиец высоко котируется в рейтингах основных организаций. По версиям WBC и IBF Цзю удерживает третье место и первое в рейтинге WBO.

Теперь все идет к тому, что Тим получит шанс сразиться за титул чемпиона мира по версии WBO. В организации сделали Цзю официальным претендентом на титул.

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На данный момент пояс WBO удерживает Брайан Кастаньо, который в феврале в объединительном бою встретится с Джермеллом Чарло.

Первая встреча боксеров закончилась ничьей. На данный момент бой Тима против непобедимого Кастаньо физически невозможно санкционировать.

Это значит, что Цзю будет потенциально биться против победителя поединка Кастаньо – Чарло. Австралиец может получить три титула в одном бою и пояс журнала The Ring.