Выбил соперника с ринга

Боксеры уже с первых секунд бросили в атаку, ни один из них не отсиживался в обороне. Бой был похож больше на избиение.

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Еще в первом раунде Мурадбеку Сапаеву изрядно досталось от своего земляка. Тигран Согоян организовал мощную комбинацию, которая завершилась жестким правым боковым ударом в голову.

Сапаев был зажат к канатам и после нокаута вылетел за пределы ринга. Его падение было ужасным – он полетел головой вниз и мог получить серьезные травмы шеи. В этом эпизоде есть вина организаторов, которые перед поединком плохо натянули канаты.

Видео момента падения

К счастью, Сапаев не пострадал, но выйти на ринг на оглашение результатов не смог. Он восстанавливался от нокаута и падения на местах для зрителей.

Кто такой Тигран Согоян