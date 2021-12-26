Выбил соперника с ринга
Боксеры уже с первых секунд бросили в атаку, ни один из них не отсиживался в обороне. Бой был похож больше на избиение.
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Еще в первом раунде Мурадбеку Сапаеву изрядно досталось от своего земляка. Тигран Согоян организовал мощную комбинацию, которая завершилась жестким правым боковым ударом в голову.
Сапаев был зажат к канатам и после нокаута вылетел за пределы ринга. Его падение было ужасным – он полетел головой вниз и мог получить серьезные травмы шеи. В этом эпизоде есть вина организаторов, которые перед поединком плохо натянули канаты.
Видео момента падения
К счастью, Сапаев не пострадал, но выйти на ринг на оглашение результатов не смог. Он восстанавливался от нокаута и падения на местах для зрителей.
Кто такой Тигран Согоян
- Тигран Согоян – 23-летний боксер, выступающий в легком весе.
- В декабре 2019 года россиянин дебютировал в профессионалах.
- Дебютный поединок победил нокаутом уже в первом раунде. Пострадал его земляк Дмитрий Салехов.