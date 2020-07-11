В воскресенье, 12 июля, "Десна" встретится с досрочным чемпионом "Шахтером" в 30 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Десна – Шахтер прогноз

Досрочный чемпион Украины "Шахтер" в центральном поединке тура сыграл с "Динамо". "Горняки" вышли на поединок в резервном составе. Но, это не стало препятствием для команды Каштру, чтобы завершить матч в свою пользу – волевая победа 2:3. Результативные удары в активе Степаненко, Коноплянки и Патрика, пишет 24 канал.

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Черниговская команда же принимала в родных стенах "Колос" из Ковалевки. Команде Рябоконя не пришлось тратить много сил, чтобы нанести гостям разгромное поражение. В первой части встречи "Десна" вела в счете 1:0. Уже после перерыва болельщиков украинского футбола ждала настоящая феерия голов. Сначала отличился Фаворов и сделал счет комфортным для черниговской команды – 2:0. А на последних минутах встречи фанаты увидели еще три гола. Старенький, Тотовицкий и в составе Колоса Кожушко установили окончательный счет встречи – 5:1.

"Шахтер" выйдет на матч не слишком мотивированным, они свою задачу уже сделали. А вот "Десне" нужна только победа. Сейчас команда из Чернигова занимает второе место в таблице УПЛ, но им "в спину дышат" "Динамо" и "Заря".

Поэтому, если команда Рябоконя хочет побороться за призовые места, то нужно праздновать успех в непростом поединке с чемпионом.

Десна– Шахтер: что прогнозируют букмекеры

Специалисты Parimatch фаворитом этой встречи считают дончан. На победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 2,04, а на победу команды Рябоконя – 3,40. Ничейный результат оценивают в 3,70.

Матч скорее всего завершится ничьей – 1:1, такой результат букмекеры оценили в 7,40. На то, что дончане забьют в матче – 1,18, а "Десне" удастся огорчить голкипера досрочных чемпионов – 1,33.

На показатель, что "Шахтер" победит и "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,95. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 5,30.

Команда Каштру первая откроет счет на табло. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,65, а на то, что первым отметится клуб из Чернигова – 2,17.

Специалисты считают, что в первой части встречи фанаты увидят гол от дончан, такую ​​ставку оценили коэффициентом 1,80. По их мнению, хозяева матча не смогут отличиться в первой 45-минутке, они оценили такую ​​возможность коэффициентом 1,63.

На показатель "Тотал матча 2-3 гола" можно сделать ставку с коэффициентом 2,17.

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