У неділю, 12 липня, "Десна" зустрінеться із достроковим чемпіоном "Шахтарем" у 30 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Десна – Шахтар: прогноз

Достроковий чемпіон України "Шахтар" ж у центральному поєдинку туру зіграв із "Динамо". "Гірники" вийшли на поєдинок у резервному складі. Але, це не стало перешкодою для команди Каштру. щоб завершити матч на свою користь – вольова звитяга 2:3. Результативні удари у активі Степаненка, Коноплянки та Патріка, пише 24 канал.

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Чернігівська команда ж приймала у рідних стінах "Колос" з Ковалівки. Команді Рябоконя не прийшлось витрачати багато сил, щоб завдати гостям розгромної поразки. У першій частині зустрічі "Десна" вела у рахунку 1:0. Вже по перерві на вболівальників українського футболу чекала справжня феєрія голів. Спершу відзначився Фаворов та зробив рахунок комфортним для чернігівської команди – 2:0. А на останніх хвилинах зустрічі фанати побачили ще три голи. Старенький, Тотовицький та у складі Колосу" Кожушко встановили остаточний рахунок зустрічі – 5:1.

"Шахтар" вийде на матч не надто вмотивованим, вони своє завдання вже зробили. А от "Десні" потрібна лише перемога. Зараз команда з Чернігова посідає друге місце у таблиці УПЛ, але їм "у спину дихають" "Динамо" та "Зоря".

Тому, якщо команда Рябоконя хоче поборотись за призові місця, то потрібно святкувати успіх у непростому поєдинку з чемпіоном.

Десна– Шахтар: що прогнозують букмекери

Фахівці Parimatch фаворитом цієї зустрічі вважають донеччан. На перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,04, а на звитягу команди Рябоконя – 3,40. Нічийний результат оцінюють в 3,70.

Матч швидше за все завершиться нічиєю – 1:1, такий результат букмекери оцінили у 7,40. На те, що донеччани заб'ють у матчі – 1,18, а "Десні" вдасться засмутити голкіпера дострокових чемпіонів – 1,33.

На показник, що "Шахтар" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,95. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 5,30.

Команда Каштру перша відкриє рахунок на табло. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,65, а на те, що першим відзначаться клуб із Чернігова – 2,17.

Спеціалісти вважають, що у першій частині зустрічі фанати побачать гол від донеччан, таку ставку оцінили коефіцієнтом 1,80. На їх думку, господарі матчу не зможуть відзначитись у першій 45-хвилинці, вони оцінили таку можливість коефіцієнтом 1,63.

Показник "Тотал матчу 2-3 голи" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,17.