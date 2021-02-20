Десна 21 февраля будет принимать лидера сезона Динамо в рамках 15 тура УПЛ. Букмекеры спрогнозировали, кто же будет праздновать победу в этом интересном противостоянии.

В какой ситуации находятся клубы в УПЛ

Десна встретится с лидером сезона УПЛ Динамо. Между командами разница в 10 очков. Динамо – 33 пункта, а вот черниговский клуб с 23 очками идет третьим. Между ними располагается донецкий Шахтер, который имеет лишь на одно очко меньше киевлян.

Вот так Лидеры Зари неожиданно покинут команду

Клубы довольно неоднозначно начали второй круг сезона-2020-2021. Подопечные Мирчи Луческу легко победили на своем поле Олимпик – 3:1. К слову, дончане через два удаления играли в меньшинстве. Десна же потерпела выездное поражение от луганской Зари (2: 1).

18 февраля киевляне восстановили еврокубковый сезон матчем с бельгийским Брюгге, в котором команды не сумели определить сильнейшего 1:1. Поэтому к встрече более свежими подойдут подопечные Александра Рябоконя.

История противостояний этих клубов составляет 9 матчей. Здесь минимальное преимущество имеют киевляне – 4 победы против 3-х у Десны. Еще дважды матчи завершались ничьей.

Интересный матч 15 тура УПЛ Десна – Динамо состоится 21 февраля в 19:30.

Прогноз на матч от Favbet

Букмекеры отдают победу киевскому клубу. На победу Динамо стоит коэффициент 1,64. А вот на то, что победу неожиданно удастся вырвать команде Рябоконя – 5,30. Футболисты еще не готовы на все 100%, чтобы демонстрировать свою лучшую игру. Поэтому не исключено, что поединок завершится ничьей – 3,95.

Эксперты не верят, что игрокам обеих команд удастся отличиться во встрече – 1,84. Вероятно, Динамо будет праздновать минимальную победу 0:1 – 6,50. Все-таки лидеру будет противостоять третий клуб УПЛ.

Если брать победу с таким же счетом, но на этот раз уже в пользу Десны, то здесь стоит коэффициент 13,00.

Кто размочит нули на табло? На киевское Динамо дают лучшие коэффициенты – 1,51. А вот на то, что первыми во встрече забьют футболисты из Чернигова – 2,99.

Кто сможет отметиться голом в матче? Лидеру бомбардирской перегон Виктору Цыганкову отдают самые лучшие шансы – 1,85. Специалисты считают, что Артем Бесєедин, который в прошлом туре оформил дубль, может продлить свою голевую серию – 2,20.

Кто забьет за хозяев? Нападающий "Десны" Филипп Будковский сможет огорчить голкипера Динамо – 2,55. Также не следует списывать из авторов голов и Максима Дегтярева – 3,20.