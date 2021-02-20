Хто переможе – Десна чи Динамо: прогноз букмекерів
Десна 21 лютого прийматиме лідера сезону Динамо у рамках 15 туру УПЛ. Букмекери спрогнозували, хто ж святкуватиме перемогу у цьому цікавому протистоянні.
У якій ситуації перебувають клуби в УПЛ
Прогноз на матч від Favbet
Букмекери віддають перемогу київському клубу. На звитягу Динамо стоїть коефіцієнт 1,64. А от на те, що звитягу несподівано вдасться вирвати команді Рябоконя – 5,30. Футболісти ще не готові на всі 100%, щоб демонструвати свою найкращу гру. Тому не виключено, що поєдинок завершиться нічиєю – 3,95.
Експерти не вірять, що гравцям обох команд вдасться відзначитись у зустрічі – 1,84. Ймовірно, Динамо святкуватиме мінімальну перемогу 0:1 – 6,50. Все-таки лідеру протистоятиме третій клуб УПЛ.
Якщо брати перемогу з таким же рахунком, але цього разу вже на користь Десни, то тут стоїть коефіцієнт 13,00.
Хто розмочить нулі на табло? На київське Динамо дають кращі коефіцієнти – 1,51. А от на те, що першими у зустрічі заб'ють футболісти з Чернігова – 2,99.
Хто зможе відзначитись голом у матчі? Лідеру бомбардирських перегон Віктору Циганкову віддають найкращі шанси – 1,85. Спеціалісти вважають, що Артем Бєсєдін, який у минулому турі оформив дубль, може продовжити свою гольову серію – 2,20.
Хто заб'є за господарів? Нападник Десни Філіп Будківський зможе засмутити голкіпера Динамо – 2,55. Також не слід списувати з авторів голів і Максима Дегтярьова – 3,20.
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