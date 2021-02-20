Десна 21 лютого прийматиме лідера сезону Динамо у рамках 15 туру УПЛ. Букмекери спрогнозували, хто ж святкуватиме перемогу у цьому цікавому протистоянні.

У якій ситуації перебувають клуби в УПЛ

Десна зустрінеться з лідером сезону УПЛ Динамо. Між командами різниця у 10 очок. Динамо – 33 пункти, а от чернігівський клуб із 23 очками йде третім. Між ними розташовується донецький Шахтар, який має лише на одне очко менше за киян. Оце так Лідери Зорі несподівано покинуть команду Клуби доволі неоднозначно розпочали друге коло сезону-2020-2021. Підопічні Мірчі Луческу легко перемогли на власному полі Олімпік – 3:1. До слова, донеччани через два вилучення грали у меншості. Десна ж зазнала виїзної поразки від луганської Зорі (2:1). 18 лютого кияни відновили єврокубковий сезон матчем із бельгійським Брюгге, у якому команди не зуміли визначити сильнішого 1:1. Тож до зустрічі більш свіжими підійдуть підопічні Олександра Рябоконя. Історія протистоянь цих клубів складає 9 матчів. Тут мінімальну перевагу мають кияни – 4 перемоги проти 3-х у Десни. Ще двічі матчі завершувались нічиєю. Цікавий матч 15 туру УПЛ Десна – Динамо відбудеться 21 лютого о 19:30.

Прогноз на матч від Favbet

Букмекери віддають перемогу київському клубу. На звитягу Динамо стоїть коефіцієнт 1,64. А от на те, що звитягу несподівано вдасться вирвати команді Рябоконя – 5,30. Футболісти ще не готові на всі 100%, щоб демонструвати свою найкращу гру. Тому не виключено, що поєдинок завершиться нічиєю – 3,95.

Експерти не вірять, що гравцям обох команд вдасться відзначитись у зустрічі – 1,84. Ймовірно, Динамо святкуватиме мінімальну перемогу 0:1 – 6,50. Все-таки лідеру протистоятиме третій клуб УПЛ.

Якщо брати перемогу з таким же рахунком, але цього разу вже на користь Десни, то тут стоїть коефіцієнт 13,00.

Хто розмочить нулі на табло? На київське Динамо дають кращі коефіцієнти – 1,51. А от на те, що першими у зустрічі заб'ють футболісти з Чернігова – 2,99.

Хто зможе відзначитись голом у матчі? Лідеру бомбардирських перегон Віктору Циганкову віддають найкращі шанси – 1,85. Спеціалісти вважають, що Артем Бєсєдін, який у минулому турі оформив дубль, може продовжити свою гольову серію – 2,20.

Хто заб'є за господарів? Нападник Десни Філіп Будківський зможе засмутити голкіпера Динамо – 2,55. Також не слід списувати з авторів голів і Максима Дегтярьова – 3,20.