Лидеры Зари неожиданно покинут команду
Луганская Заря в летнее межсезонье может потерять сразу нескольких ведущих футболистов. Речь идет о Дмитрии Иванисени и Йоэле Абу Ханне.
Источник:"ТаТоТаке"
Кто покинет Зарю
У обоих футболистов 30 июня 2021 года заканчиваются контракты с Зарей. Сообщается, что очень вероятно, что они не продлят контракты с луганским клубом.
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Оба футболиста покинут Зарю летом в статусе свободных агентов
Также Заря рискует потерять Владлена Юрченко, у которого тоже заканчивается контракт. Впрочем, Юрченко продолжает думать, принимать ли предложение Зари о продлении соглашения.
Отметим, что все трое футболистов присоединились к Заре летом 2019 году, когда команду возглавил Виктор Скрипник. За это время Дмитрию Иванисени удалось получить вызов в сборную Украины.
В то же время основной голкипер Зари Никола Василь якобы принял предложение продлить контракт.
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