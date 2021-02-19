Луганская Заря в летнее межсезонье может потерять сразу нескольких ведущих футболистов. Речь идет о Дмитрии Иванисени и Йоэле Абу Ханне.

Кто покинет Зарю

У обоих футболистов 30 июня 2021 года заканчиваются контракты с Зарей. Сообщается, что очень вероятно, что они не продлят контракты с луганским клубом.

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Оба футболиста покинут Зарю летом в статусе свободных агентов

Также Заря рискует потерять Владлена Юрченко, у которого тоже заканчивается контракт. Впрочем, Юрченко продолжает думать, принимать ли предложение Зари о продлении соглашения.

Отметим, что все трое футболистов присоединились к Заре летом 2019 году, когда команду возглавил Виктор Скрипник. За это время Дмитрию Иванисени удалось получить вызов в сборную Украины.

В то же время основной голкипер Зари Никола Василь якобы принял предложение продлить контракт.

Заря сыграла в чемпионате Украины 13 матчей и делит третье место с Десной. Черниговский клуб лучше по дополнительным показателям, но Заря сыграла на матч меньше.