Десятка главных мгновений незабываемого сезона Формулы-1

В Абу-Даби официально завершился 72-й сезон Формулы-1. По итогам чемпионата мы получили нового чемпиона мира и стали свидетелями очередного титула команды Mercedes. Мы попытались собрать самые интересные события незабываемого сезона-2021.

Ферстаппен – 34-й чемпион мира

О борьбе Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона мы подробно рассказали в предыдущем материале. Без внимания осталась только финальная гонка в Абу-Даби. Она и стала олицетворением всего сезона.

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Ферстаппен боролся до последнего. Макс выжимал все, что мог из своего Red Bull. И даже пошел на риск, сделав три пит-стопа за одну гонку против одного у Хэмилтона.

В итоге судьба вознаградила Ферстаппена аварией Николаса Латифи и своевременным выездом автомобиля безопасности. Кое-кто скажет, что директор гонки Майкл Маси подарил Ферстаппену кубок и кое в чем будет прав.

Но, оставив Макса и Хэмилтона с глазу на глаз наедине – было гениальным, хоть и сомнительным решением. Формула-1 – это драма и экшн. Что еще нужно от спорта?

Видео борьбы Ферстаппена и Хэмилтона за чемпионство на последнем круге гран-при Абу-Даби

Легендарный Деймон Хилл раскритиковал открытые радиопереговоры Red Bull и Mercedes с Маси. Но полностью не соглашаюсь с ним, ведь общение или Тото Вольффа, или Кристиана Хорнера с Маси добавляло пикантности.

"Нет, Майки", – истерично говорил Вольфф перед последним кругом в Абу-Даби. "Мое последнее предложение", – обращался Маси к Red Bull в Саудовской Аравии, угрожая штрафом Максу. Формула-1 – это" большой цирк", так что не отбирайте это звание!

Ферстаппен справедливо стал новым 34-м чемпионом мира в истории Формулы-1. Так же было бы справедливо, если бы титул достался и Льюису. Оба пилота подарили бешеный по интриге сезон.

Оба одинаково заслуживали чемпионства. Однако Хэмилтон пока не взял рекордный 8-й трофей. А чемпионство Макса дало Формуле-1 глоток свежего воздуха.

McLaren единственная команда с победным дублем

Несмотря на тотальное доминирование в Формуле-1 двух команд (Mercedes и Red Bul) только McLaren удалось получить победный дубль в 2021 году.

Чтобы понять, насколько дубль McLaren является необычным для нынешней Формулы-1, следует сказать, что предыдущая такая победа команды из Уокинга произошла на гран-при Канады 2010 года.

Даниэль Риккардо и Ландо Норрис получили победный дубль – видео

После нескольких неудачных сезонов McLaren начал постепенно воскрешаться. И дубль в Монце стал еще одним толчком на пути к возвращению былой славы.

Главным конкурентом McLaren в Кубке конструкторов была команда Ferrari, которая после едва ли не худшего в своей истории сезона-2020 пыталась отмыться от стыда.

"Скудерия" вырвала третье место в Кубке конструкторов только в конце сезона. На гран-при Турции Ferrari представила новую гибридную систему, которую должна использовать в 2022 году.

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Именно это стало ключевым в борьбе McLaren и Ferrari. По сравнению со "Скудерией" команда из Уокинга не развивала болид с лета. В McLaren нацелились на следующий год, поэтому после мощного рывка на старте 2021-го – сдали позиции под конец сезона.

И, чтобы бросить маленький камень в огород команды из Маранелло в 2021 году на первое место приезжали болиды Mercedes, Red Bull, McLaren и даже Alpine.

Ferrari же оказалась среди команд, не одержавших ни одной победы. Серия "Скудерии" без побед продолжается с гран-при Сингапура 2019 года.

В сезоне-2021 победы одерживали только шесть пилотов. Кроме Хэмилтона и Ферстаппена, это Серхио Перес, Валттери Боттас, Эстебан Окон и Даниэль Риккардо.

Сайнс побил ключевых конкурентов

С испанца Карлоса Сайнса неоднократно смеялись из-за перехода с McLaren в Ferrari. Он подписал контракт со "Скудерией", когда McLaren проводил успешный сезон-2020, а Ferrari разочаровывала тифози.

В первый год Сайнсу удалось выиграть борьбу у своего партнера по команде Шарля Леклера, который формально имеет статус первого пилота в Ferrari. В 2021 году Сайнс четыре раза поднимался на подиум, когда Леклер только однажды.



Карлос Сайнс / instagram.com/carlossainz55

Конечно, можно вспомнить гонку в Монако, где Шарль перед родными болельщиками должен был стартовать первым. Но из-за проблем с болидом так и не вышел на гонку.

В 2021 году Сайнсу еще и удалось побить рекорд Нико Хюлькенберга по количеству очков без побед в Формуле-1. Всего испанец уже имеет 536,5, когда известный немец одержал 521 очко.

Важным для Сайнса стало то, что он финишировал в зачете пилотов на 5-м месте. Выше только пилоты Mercedes и Red Bull. "Карлито" удалось обойти не только Леклера, но и гонщиков McLaren – Ландо Норриса и Даниэля Риккардо.

Выдающийся сезон для Сайнса. Однако, не станет ли это максимум испанца? К концу сезона Леклер и Норрис словно выключились из борьбы. Был ли это подарок от Шарля и Ландо – покажет только 2022 год.

Первые очки Рассела и Williams

Сумасшедший гран-при Будапешта, который стал таким после "боулинга" от Валттери Боттаса, подарил первые очки для Williams с гран-при Германии 2019 года.

Британцы провалила сезон-2020, после чего легендарная семья Уильямсов продала команду новым владельцам. Williams до сих пор может рассчитывать на очки только из-за экстраординарных обстоятельств, которые и произошли в Венгрии.

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Николасу Латифи удалось приехать на седьмом месте, а Джордж Расселл пересек финишную черту восьмым. Расселл впервые получил очки за Williams и после гонки плакал от счастья.

Видео как Расселл плакал после гран-при Венгрии

Но и на этом счастье Williams в 2021 году не закончилось. Уже в следующей гонке после летнего перерыва Расселл впервые побывал на подиуме – третье место в "фантомной" гонке в Спа и 9-я ступенька в Латифе. Для Williams это был первый подиум с 2017 года.

В Монце Расселу удалось финишировать 9-м и принести очередные очки в копилку Williams. Последние очки в сезоне Расселл добыл на драматическом гран-при России, финишировав десятым.

В итоге Williams финишировал на 8-м месте в Кубке конструкторов, опередив Haas и Alfa Romeo.

Так, в последних гонках сезона команда заметно "сдала". И это легко объясняется тем, что в Williams решили сэкономить на покупке новых силовых установок в Mercedes.

Фантомная гонка в Бельгии

Гран-при Бельгии на трассе Спа-Франкоршам – то, что целый год ждут все фанаты Формулы-1. Одна из самых легендарных и интересных гонок в календаре. Однако в 2021 году она состоялась только формально.

Как это часто бывает в Спа весь уикенд лил дождь. Пилоты Формулы-1 при экстремальных условиях таки провели квалификацию, результаты которых не просто неожиданные, а что-то совершенно невероятное.

Джордж Расселл Williams заехал на третье место, Себастьян Феттель со своим Aston Martin – 5-е, Валттери Боттас на Mercedes оказался только десятым.

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Перед воскресной гонкой автодром накрыли дождевые облака. Старт гонки каждый раз откладывали и через несколько часов пилоты проехали несколько кругов за автомобилем безопасности. Это позволило формально провести гонку.

Однако пилотам засчитали не все очки, а поделили их на два. Таким образом, за победу Макс Ферстаппен получил 12,5 балла, а не привычные 25.

Еще несколько сезонов назад дождь не остановил бы организаторов Формулы-1. Однако автодром Спа-Франкоршам чрезвычайно опасен.

В 2019 году на нем умер пилот Формулы-2 Антуан Юбер. А в 2021 году во время квалификации в женской W Series в Спа произошла очень серьезная авария. Именно это заставило организаторов этапа отказаться от старта.

Видео аварии в женской W Series

Подиум Фернандо Алонсо

В 2021 году легендарный двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо вернулся в Формулу-1. Испанец усилил бывшую команду Renault, которая в 2021 году сменила название на Alpine.

В Кубке конструкторов Алонсо помог Alpine финишировать на 5-м месте. В зачете пилотов испанец финишировал 10-м и опередил своего партнера Эстебана Окона.

В Венгрии Алонсо в очередной раз доказал, что класс никуда не исчезает с годами. Испанец, как зверь, оборонялся от атак Льюиса Хэмилтона. В итоге Фернандо сдержал семикратного чемпиона мира и помог Эстебану Окону одержать дебютную победу в Формуле-1.



Фернандо Алонсо на подиуме в Катаре / Фото instagram.com/fernandoalo_oficial

Окон ответил взаимностью на дебютном гран-при Катара. Француз сдержал Серхио Переса и помог Алонсо финишировать на третьем месте.

Фернандо попал на подиум впервые с гран-при Венгрии 2014 года. Тогда, выступая за Ferrari, испанец финишировал вторым.

Формула-1 переезжает на Ближний Восток

Кто платит деньги – тот заказывает музыку. Спорт – это полностью коммерческая история. В последние годы спорт становится все ближе к Востоку, ведь именно там "водятся" большие деньги.

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, бой за звание чемпиона мира между Энтони Джошуа и Энди Руисом и Суперкубок Испании по футболу в Саудовской Аварии.

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В 2021 году в Формуле-1 продолжилась тенденция развития гонок на Востоке. Если в XX веке Формула-1 развивалась в Европе, то теперь ситуация изменилась.

В сезоне-2021 в Формуле-1 дебютировали гран-при Катара и Саудовской Аравии. На фоне вернувшегося в Формулу-1 гран-при Нидерландов, гонки на Востоке выглядели более богатыми.

Видео с гран-при Саудовской Аравии

И сама конфигурация трасс была нестандартная. В Саудовской Аравии пилоты жаловались, что трасса опасна для гонок. Но опять же – фанаты хотят видеть, как пилоты едут на пределе. Это еще один плюс в популяризации Формулы-1.

Наконец в Формуле-1 додумались снимать гонки не только с помощью вертолетов, но и дронов. Минус этапов на Востоке – отсутствие фанатов со всех уголков мира и прогнозируемая сухая погода, которая не может внести коррективы в гонку.

Интересно, что этап в Саудовской Аравии мог вообще не состояться. Трассу достроили в последние дни и ФИА дала разрешение проводить гонки на автодроме за день до старта гран-при.

Netflix сделала Формулу-1 популярной в США

Формула-1 никогда не была самым популярным автоспортом в США. Однако американская компания Netflix помогла Формуле-1 заполучить аудиторию на одном из крупнейших рынков мира. Это произошло благодаря трем сезонам сериала Formula 1: Drive to Survive.

Гран-при США установил рекорд по количеству зрителей в рамках одного этапа Формулы-1. Гонку посетило около 140 тысяч зрителей. В течение трех дней гран-при посетили 400 тысяч болельщиков.

Этого бы не случилось без Netflix. В 2022 году в США состоятся сразу две гонки! Можно только представить, как популярность Формулы-1 вырастет после четвертого сезона Drive to Survive.

Этап в Остин в 2021 году был одним из самых ярких с точки зрения организации. Шоу от организаторов и крутая работа пилотов с фанатами. Гонщики разрабатывали особые дизайны шлемов, а Даниэль Риккардо стал техасским ковбоем.



Даниэль Риккардо в Остине / Фото instagram.com/danielricciardo

Drive to Survive показывает борьбу между различными пилотами. Макс Ферстаппен отказался от съемок в сериале, аргументируя это тем, что Netflix придумывает "конфликты". Отчасти это правда. Однако иначе Формуле-1 вряд ли удастся стать интересной для нейтральных фанатов. Простая "документалка" больше не может жить в современных условиях.

Благодаря сериалу Drive to Survive армия фанатов появилась и у других пилотов. В основном речь идет о McLaren и Ландо Норрисе. Сериал стал мостиком между гонщиками и фанатами. Поэтому, кроме побед, популярность пилотам теперь может принести и сериал.

Формула-1 наконец меняется

В Формуле-1 снова становится больше драмы, а болельщики могут видеть больше контактной борьбы. Все это благодаря появлению спринт-квалификаций. Ходят слухи, что Формула-1 увеличит количество спринтов со следующего сезона.

В 2021 году спринты состоялись только в Великобритании, Италии и Бразилии. По факту фанаты получили три интересных события: квалификацию, спринт и гонку.

Спринт доказал свою целесообразность на гран-при Сан-Паулу в Бразилии. Льюис Хэмилтон, стартовав последним, всего за 24 круга прорвался на 5-е место.

Видео обгона Хэмилтона в Сан-Паулу

Пока единственный минус спринта – это распределение очков. Банально гонщикам, которые финишируют за пределами топ-3, не за что бороться и рисковать разбить свой болид перед гонкой.

Очередной титул Mercedes

"Серебряным стрелам" таки удалось взять 8-й Кубок конструкторов подряд. Такой серии не имеет ни одна команда Формулы-1. Mercedes сильнейшая команда Формулы-1 с 2014 года.

Ближайшим к Mercedes является Ferrari, которой удалось одержать 6 подряд кубков (1999 – 2004). В 2021 году "серебряные стрелы" завоевали 10-й титул в своей истории и сравнялись с Ford. Первое место по количеству титулов удерживает Ferrari (16). Однако "Скудерия" не побеждает с 2008 года.

В прошедшем сезоне в Red Bull дали достойный бой немецкой команде. Австрийцы после этапов в Австрии имели наибольшее преимущество за весь сезон – 44 очка. Однако довольно быстро его растеряли.

В Mercedes комфортно шли к победе, но Red Bull возобновил интригу после этапов в США и Мексики. За 4 этапа до конца сезона разница между командами была всего одно очко. Но на финише года Mercedes как команда были недосягаемы для двигателей Honda.

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