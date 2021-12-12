Кульминация сезона Формулы-1

В последней гонке сезона определялся чемпион мира 2021 года. Макс Ферстаппен, стартовавший с поула, и Льюис Хэмилтон в очной борьбе боролись за чемпионское звание.

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Перед стартом гонки оба пилота имели равное количество очков. Хэмилтону удалось за три гонки отыграть 19 очков преимущества у Макса.

В последней гонке, чтобы получить титул, Хэмилтону нужно было финишировать в очках и выше Ферстаппена. Если бы оба гонщика сошли, то титул достался Максу, ведь он одержал больше побед в сезоне.

Скандальное начало гонки

Ферстаппен сразу проиграл старт Хэмилтону. Пилот Mercdes блестяще стартовал, как ракета.

Старт гран-при Абу-Даби / Фото twitter.com/F1

Но гонщик Red Bull обогнал Хэмилтона на прямой. По причине небольшого контакта Хэмилтон срезал поворот и опередил Макса.

Льюису приказали отдать "превосходство", которое он получил благодаря тому, что срезал поворот. Стюарды решили, что Макс вытолкал Хэмилтона. Поэтому Льюис не отдал сопернику позицию.

Хороший старт удался Серхио Пересу, который взобрался на третье место. Следом за ним шли Карлос Сайнс, Ландо Норрис и Шарль Леклер.

В конце 14-го круга Ферстаппен первым заехал на пит-стоп и во время выезда из боксов у него едва не влетел Шарль Леклер. Пилот Ferrari ошибся и вылетел за пределы трассы, чтобы избежать контакта с Максом.

Хэмилтон заехал в боксы на 15-м круге и Перес вышел в лидеры гонки. Благодаря пит-стопу Макс почти ничего не отыграл у Льюиса. Кроме того, он терял время в трафике за Карлосом Сайнсом. На 19-м круге разница между Льюисом и Хэмилтоном была 8 секунд.

Безумная битва Переса против Хэмилтона

На 20-м круге Хэмилтон уже начал атаковать Переса. Сначала Льюис обошел соперника, однако Перес удачно контратаковал и очень удачно оборонялся.

Ферстаппен стремительно отыгрывал отставание от Хэмилтона и сократил его до одной секунды! Однако Хэмилтон быстро отъехал от Макса.

Перес отважно защищался против Хэмилтона / Фото twitter.com/F1

Обидно. Кими Райкконен печально завершил карьеру в Формуле-1. В последней гонке на его Alfa Romeo отказали тормоза и он повредил переднее антикрыло и впоследствии сошел с дистанции.

Возвращение интриги и победа Ферстаппена

Хэмилтон уверенно лидировал и шел к победе в гонке. Но на 36-м круге Антони Джовинацци из-за проблем остановился вдоль трассы и стюарды отреагировали виртуальным автомобилем безопасности.

К слову. Джовинацци также после сезона-2021 уходит из Формулы-1, как и Райкконен. Двойной уход для Alfa Romeo.

Под виртуальным пейс-каром Хэмилтон остался на трассе, когда Ферстаппен решил рискнуть и сменил резину. Макс начал сокращать отставание, но слишком медленно.

На 53-м круге интриги решил добавить Николас Латифи, который разбил свой болид во время борьбы с Миком Шумахером. Ферстаппен заехал по третий комплект резины под автомобилем безопасности на трассе.

Авария Латифи / Фото twitter.com/F1

Автомобиль безопасности оставил Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена лицом к лицу на последнем круге. Макс прошел Льюиса, дважды удачно защитил позицию и первым финишировал в гонке, став 34-м чемпионом в истории Формулы.

Результаты гран-При Абу-Даби

1. Макс Ферстаппен

2. Льюис Хэмилтон

3. Карлос Сайнс

4. Юки Цунода

5. Пьер Гасли

6. Валттери Боттас

7. Ландо Норрис

8. Фернандо Алонсо

9. Эстебан Окон

10. Шарль Леклер