Инициировал обращение к Зеленскому о награждении Усика государственной наградой депутат Анатолий Бурмич. Его запрос поддержали 212 народных депутатов (из 150 необходимых).

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После этого во время голосования за направление запроса проголосовали 233 народных избранников.