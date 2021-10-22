Инициировал обращение к Зеленскому о награждении Усика государственной наградой депутат Анатолий Бурмич. Его запрос поддержали 212 народных депутатов (из 150 необходимых).

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После этого во время голосования за направление запроса проголосовали 233 народных избранников.

  • Напомним, в ночь с 25 на 26 сентября Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.
  • После победы Зеленский поздравил его.
  • В 2011 году Усик был награжден орденом "За заслуги" III степени. После победы на Олимпиаде-2012 в Лондоне его наградили орденом "За заслуги" II степени. Также он заслуженный мастер спорта Украины.