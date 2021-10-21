Усик и Фьюри могут провести объединительный бой
Джон Фьюри, отец непобедимого Тайсона, заявил, что его сын стремится провести объединительный бой с Усиком. Как известно, украинец удерживает остальные три ключевых пояса – WBO, WBA, IBF.
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Отец боксера намекнул, что Фьюри после встречи с Усиком может уйти из бокса.
Тайсон хочет объединить титулы в поединке с Усиком. Он думает об этом. То, что он решит после этого поединка – его дело,
– сказал Джон.
Джон Фьюри рассказал, что у Тайсона нет мотивации сражаться против менее рейтинговых соперников.
"Тайсону будет сложно найти мотивацию против Диллиана Уайта, Дерека Чисоры и других пятисортных или шестисортных тяжеловесов. Это сложно для него", – резюмировал отец боксера.
Усик – Фьюри: главное
- Разговоры о поединке 34-летнего Усика и Фьюри начались после того, как украинец 25 сентября победил Энтони Джошуа. Александр стал чемпионом мира.
- Впоследствии Тайсон Фьюри жестко нокаутировал Деонтея Уайлдера и сохранил пояс WBC. Поэтому, Усик и Фьюри могут определить абсолютного чемпиона мира.
- Сейчас на пути поединка стоит Джошуа, которому Усик обязан провести реванш. Насчет Тайсона, то британцу, вероятно, придется провести обязательную защиту пояса.