Ініціював звернення до Зеленського про нагородження Усика державною нагородою депутат Анатолій Бурміч. Його запит підтримали 212 народних депутатів (зі 150 необхідних).

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Після цього під час голосування за направлення запиту проголосували 233 народних обранців.