Ініціював звернення до Зеленського про нагородження Усика державною нагородою депутат Анатолій Бурміч. Його запит підтримали 212 народних депутатів (зі 150 необхідних).
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Після цього під час голосування за направлення запиту проголосували 233 народних обранців.
- Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 вересня Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.
- Після перемоги Зеленський привітав його.
- У 2011 році Усик був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. Після перемоги на Олімпіаді-2012 в Лондоні його нагородили орденом "За заслуги" II ступеня. Також він заслужений майстер спорту України.