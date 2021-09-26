Напомним, бой проходил ночью 26 сентября в Лондоне. Все трое судей единогласно отдали победу именно украинцу со счетами, соответственно, 117 на 112, 116 на 112 и 115 на 113.

Самое главное Усик сенсационно побил Джошуа в феерическом поединке и отобрал чемпионские титулы

Зеленский поздравил боксера Усика с чемпионством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера с завоеванием титулов чемпиона мира по нескольким престижным версиям в тяжелом весе.

Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO – снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо!

– написал глава государства в телеграмме.

Напомним, ранее эти титулы принадлежали Владимиру Кличко, и именно Джошуа отобрал пояса у украинца. К слову, Усик после боя выполнил свой традиционный гопак (ниже смотрите видео).

Зеленский же в своем посте добавил, что во время боя не спали все, и так же все не сомневались в победе – тяжелой, но потому еще более ценной.

Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! УКРАИНА!!!

– так президент завершил свое сообщение.

Полный текст сообщению Владимира Зеленского:

Украина возвращает свое!

Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинском!

Саня, спасибо!

Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций!

Тяжелая, но оттого еще более ценная победа.

Браво, Чемпион!

Мощь! Сила! Усик!