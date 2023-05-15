35-летний голкипер не сумел воспользоваться шансом заменить травмированного Георгия Бущана в воротах Динамо. Денис Бойко тоже пополнил лазарет киевлян. Вратарь получил травму в матче против Руха (9 октября 2022).

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Бойко: Тренером точно себя еще не вижу, потому что хочу поиграть еще 2 – 3 года

С тех пор Бойко больше не появлялся на футбольном поле. Денис повредил переднюю крестообразную связку. Из-за чего в текущем сезоне успел провести всего 5 поединков (из них 3 матча на ноль), в которых пропустил 3 гола.

Вероятно, для Бойко текущий сезон является последним в киевском клубе. Сезон 2023/2024 Денис может начать уже в новой команде.

Сам футболист прокомментировал свое будущее в столичной команде. Бойко попросил не спешить с выводами, все станет известно по окончании этого сезона.

Также Бойко признался, что планирует поиграть еще несколько лет, ведь после карьеры футболиста не увидит своего будущего в тренерской работе.

Тренером точно себя еще не вижу, потому что хочу поиграть еще 2-3 года, это точно. Чувствую в себе психологические и физические силы. Готов играть на высоком уровне. Что касается контракта с Динамо, то мы все увидим в конце сезона. Трудное решение, но оно будет принято. Посмотрим, будет ли на меня рассчитывать клуб. Я действительно хочу играть,

– заявил Бойко.

Отметим, что в отсутствие Бойко и Бущана, основным голкипером Динамо стал 21-летний Руслан Нещерет.

Заметим, что контракт Бойко с Динамо рассчитан до конца июня 2023 года.

К слову. Динамо с 50 пунктами после 26 туров идет на 4 месте в УПЛ. Шансов на чемпионство уже нет, но киевлянам нужно побороться за еврокубки. До третьей позиции, занимаемой Звездой, отставание в 8 баллов. В настоящее время киевляне находятся в зоне отборочных матчей Лиги конференций. В последнем матче динамовцы неожиданно проиграли Черноморцу 2:3.

Что известно о футбольной карьере Дениса Бойко