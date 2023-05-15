35-летний голкипер не сумел воспользоваться шансом заменить травмированного Георгия Бущана в воротах Динамо. Денис Бойко тоже пополнил лазарет киевлян. Вратарь получил травму в матче против Руха (9 октября 2022).
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Бойко: Тренером точно себя еще не вижу, потому что хочу поиграть еще 2 – 3 года
С тех пор Бойко больше не появлялся на футбольном поле. Денис повредил переднюю крестообразную связку. Из-за чего в текущем сезоне успел провести всего 5 поединков (из них 3 матча на ноль), в которых пропустил 3 гола.
Вероятно, для Бойко текущий сезон является последним в киевском клубе. Сезон 2023/2024 Денис может начать уже в новой команде.
Сам футболист прокомментировал свое будущее в столичной команде. Бойко попросил не спешить с выводами, все станет известно по окончании этого сезона.
Также Бойко признался, что планирует поиграть еще несколько лет, ведь после карьеры футболиста не увидит своего будущего в тренерской работе.
Тренером точно себя еще не вижу, потому что хочу поиграть еще 2-3 года, это точно. Чувствую в себе психологические и физические силы. Готов играть на высоком уровне. Что касается контракта с Динамо, то мы все увидим в конце сезона. Трудное решение, но оно будет принято. Посмотрим, будет ли на меня рассчитывать клуб. Я действительно хочу играть,
– заявил Бойко.
Отметим, что в отсутствие Бойко и Бущана, основным голкипером Динамо стал 21-летний Руслан Нещерет.
Заметим, что контракт Бойко с Динамо рассчитан до конца июня 2023 года.
Что известно о футбольной карьере Дениса Бойко
- Воспитанник киевского футбола, но свое одно из самых больших достижений получил в другом клубе.
- За Динамо провел уже 107 матчей (из них в 50 поединках оставил свои ворота на "замке"), в которых пропустил 97 мячей.
- Поиграл в аренде в киевской Оболони, Кривбассе, Днепре, турецком Бешикташе (полноценный контракт) и испанской Малаге.
- Летом 2014 года Бойко подписал соглашение с Днепром, с которым под руководством Мирона Маркевича в сезоне-2014/2015 дошел до финала Лиги Европы. В решающем матче Севилья на волевых обыграла днепрян 2:3.
- В июле 2018 вернулся в Динамо.
- Всего в карьере Денис уже сыграл 276 матчей – 293 пропущенных гола, 112 "сухих" поединков и заработал 22 желтых карточки.
- За свою карьеру опытный голкипер завоевал 7 трофеев (6 из которых в футболке Динамо): одно чемпионство, две победы в Кубке Украины и три в Суперкубке страны. Также с Бешикташем стал чемпионом Турции.