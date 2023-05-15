35-річний голкіпер не зумів скористатись шансом замінити травмованого Георгія Бущана у воротах Динамо. Адже Денис Бойко теж поповнив лазарет киян. Воротар отримав травму у матчі проти Руха (9 жовтня 2022 року).

Дивіться також Залишив за спиною Реброва: як Довбик забив свій 23-й гол та наблизився до рекорду УПЛ – відео

Бойко: Тренером точно себе ще не бачу, тому що хочу пограти ще 2 – 3 роки

З того часу Бойко більше не з'являвся на футбольному полі. Денис пошкодив передню хрестоподібну зв'язку. Через що у поточному сезоні встиг провести лише 5 поєдинків (із них 3 матчі на нуль), у яких пропустив 3 голи.

Ймовірно, що для Бойка поточний сезон є останнім у київському клубі. Сезон-2023/2024 Денис може розпочати вже у новій команді.

Сам футболіст прокоментував своє майбутнє у столичній команді. Бойко попросив не поспішати із висновками, все стане відомо по закінченню цього сезону.

Також Бойко зізнався, що планує ще пограти декілька років, адже після кар'єри футболіста не побачить свого майбутнього у тренерській роботі.

Тренером точно себе ще не бачу, тому що хочу пограти ще 2 – 3 роки, це точно. Відчуваю в собі сили психологічні та фізичні. Готовий грати на високому рівні. Що стосується контракту з Динамо, то ми все побачимо наприкінці сезону. Важке рішення, але воно буде прийнято. Подивимося, чи буде розраховувати на мене клуб. Я дійсно хочу грати,

– заявив Бойко.

Відзначимо, що за відсутності Бойка та Бущана, основним голкіпером Динамо став 21-річний Руслан Нещерет.

Зауважимо, що контракт Бойка з Динамо розрахований до кінця червня 2023 року.

До слова. Динамо з 50 пунктами після 26 турів йде на 4-му місці в УПЛ. Шансів на чемпіонство вже немає, але киянам потрібно поборотись за єврокубки. До третьої позиції, яку посідає Зоря, відставання у 8 балів. Наразі кияни перебувають у зоні відбіркових матчів Ліги конференцій. В останньому матчі динамівці несподівано програли Чорноморцю 2:3.

Що відомо про футбольну кар'єру Дениса Бойка