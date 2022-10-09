Денис Бойко неудачно приземлился на ногу при передаче с фланга от игрока Руха. Голкипер с криком упал на газон. Пока клубные медики оказывали голкиперу Динамо помощь, судья сигнализировал об окончании первого тайма.

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Еще одна вратарская потеря

В подтрибунное помещение Бойко пошел на своих двоих. После перерыва Денис продолжил защищать ворота киевского клуба. Но уже на 54-й минуте лег на газон и не смог продолжить игру. Главный арбитр встречи остановил игру и попросил выбежать на поле медиков Динамо.

В их компании Бойко ушел за пределы поля. Вместо него место рамке киевских ворот занял Руслан Нещерет, недавно вернувшийся в общую группу после второй подряд травмы через год на носу.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал повреждение голкипера "бело-синих" в матче против Движения. Он прогнозирует, что у Бойко травма "крестов". Именно через нее более шести месяцев вылетел из игры полузащитник Динамо Николай Шапаренко, который травмировался в игре Лиги Европы против турецкого Фенербахче.

Кипер Динамо приземлялся на ногу после сыграния на мяче. При приземлении колено приобрело типичное для повреждения "крестов" вальгусное отклонение. Следует заметить, что при приземлении стопа была ротирована наружу, что может свидетельствовать о дополнительном повреждении мениска. Сразу после травмы голкипер упал на газон и закричал, очевидно почувствовав злосчастный "щелчок" в колене,

– написал Бабелюк в телеграмме.

После выхода на поле Бойко после перерыва Бабелюк спрогнозировал, что угол не был настолько крутым для серьезного повреждения.

"Очень интересно осмотреть колено после игры, но очень важно, что игрок таки вернулся на поле, это очень крутой прогностический признак, который означает, что баланс в колене остался стабильным", – ответил спортивный врач.

После вынужденной замены Дениса во втором тайме врач признался, что был поражен решением голкипера продолжить игру после такой травмы.

Правильным вариантом было досрочно закончить игру, пройти медицинское обследование, чтобы не усугублять серьезность повреждения. Бабелюк предположил, что у голкипера киевского клуба может все обойтись растяжением или частичным надрывом связки, а не полным ее разрывом.

Но это, к сожалению, тоже не всегда спасает от хирургического вмешательства.

К слову. На момент остановки матча, приостановившегося из-за воздушной тревоги, счет был 2:0 в пользу Динамо. Дублем отличился Виталий Буяльский.