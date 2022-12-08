Обещают звание чемпиона мира: Беринчик начал сотрудничество с промоутером Фьюри
Источник:инстаграмм K2 Promotions Ukraine
Денис Беринчик успешно вернулся на ринг спустя почти год без поединков. Украинский боксер по единогласному решению судей победил француза Ивана Менди.
После поединка генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о новых возможностях для Дениса Беринчика. Украинский боксер начал сотрудничество с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена "Queensberry Promotions".
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Красюк: Беринчик должен стать чемпионом мира
Интересно, что Фрэнк Уоррен – промоутер Тайсона Фьюри, который в 2023 году может сойтись на одном ринге против другого украинца Александра Усика. А бой Беринчика – Менди как раз состоялся в андеркарде финала трилогии Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры.
Беринчик должен стать чемпионом мира! Он уже к этому готов. К сожалению, в результате у нас нет возможности делать шоу в Украине, поэтому K2 Promotions объединяет усилия с Queensberry Promotions и будет работать над тем, чтобы уже в следующем году Денис получил этот шанс. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным!,
– заявил промоутер.
- Напомним, что бой против Менди стал для Беринчика только вторым поединком, который он провел за пределами родной страны. До этого последний раз выходил на ринг еще в декабре 2021 года.
- После чего вступил в терроборону столицы после 24 февраля. Несколько месяцев подряд он помогал украинским военным и волонтерам, посещал Харьковщину и Сумскую область.
- Однако даже это не помешало Денису качественно подготовиться к победному сражению над Иваном Менди.
Уоррен прокомментировал начало сотрудничества с украинцем.
"Я радуюсь победе Дениса Беринчика, получившего титул чемпиона Европы в легком весе в поединке с Менди. Он был вне ринга в течение года, и трудно осознать, что он пережил, принимая во внимание вторжение на его родину. Несмотря на определенные сложности с подготовкой, украинец продемонстрировал свое качество, и я рад, что мы будем сотрудничать с ним, чтобы подтолкнуть его к титулу чемпиона мира в следующем году", – сказал промоутер Фьюри.Беринчик в бою против Мэнди защитил пояс WBO International и забирал титул EBU, которым владел француз!