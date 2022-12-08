Після поєдинку генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про нові можливості для Дениса Берінчика. Український боксер розпочав співпрацю з промоутерською компанією Френка Уоррена "Queensberry Promotions".
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Красюк: Берінчик має стати чемпіоном світу
Цікаво, що Френк Уоррен є промоутером Тайсона Ф'юрі, який у 2023 році може зійтись на одному ринзі проти іншого українця Олександра Усика. А бій Берінчика – Менді якраз відбувся в андеркарді фіналу трилогії Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісори.
Берінчик має стати чемпіоном світу! Він вже до цього готовий. На жаль, через війну ми не маємо можливості робити шоу в Україні, тому K2 Promotions об‘єднує зусилля з Queensberry Promotions та працюватиме над тим, щоб уже наступного року Денис отримав цей шанс. Упевнений, що наша співпраця буде плідною!,
– заявив промоутер.
- Нагадаємо, що бій проти Менді став для Берінчика лише другим поєдинком, який він провів за межами рідної країни. До цього востаннє виходив на ринг ще у грудні 2021 року.
- Після чого вступив у тероборону столиці України після 24 лютого. Декілька місяців поспіль він допомагав українським військовим та волонтерам, відвідував Харківщину та Сумщину.
- Однак навіть це не завадило Денису якісно підготуватись до переможного бою над Іваном Менді.
Уоррен прокоментував початок співпраці з українцем.
"Я радію перемозі Дениса Берінчика, який здобув титул чемпіона Європи в легкій вазі в поєдинку з Менді. Він був поза рингом протягом року, і важко усвідомити, що він пережив, беручи до уваги вторгнення на його батьківщину. Попри певні складнощі з підготовкою, українець продемонстрував свою якість, і я радий, що ми співпрацюватимемо з ним, щоб підштовхнути його до титулу чемпіона світу наступного року", – сказав промоутер Ф'юрі.