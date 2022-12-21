С начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство спортсменов заняли патриотическую позицию и помогают ВСУ уничтожать оккупантов. Кто идет с оружием в руках на фронт, а кто делает это в финансовом или гуманитарном плане.

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Также многие наши спортсмены получают специальное разрешение от Министерства молодежи и спорта на выезд за границу. Они представляются для участия в международных соревнованиях и предусматривают возвращение в Украину после них.

Стронгмен предал страну

Скандальный случай произошел со стронгменом Бережником Денисом. В октябре он получил разрешение от Министерства на выезд в США на этап Кубка мира по стронгмену, который проводился во Флориде. 5 ноября он покинул страну.

Впрочем, Федерация стронгмена Украины сообщила, что спортсмен исчез в США и не вернулся до 17 ноября, как предполагалось согласно приказу. Более того, оказалось, что перед поездкой Денис продал все имущество в Закарпатской области.

Мы как патриотическая и законопослушная организация не собираемся покрывать позорные преступления, поэтому официально обратились в СБУ и ГНСУ для реагирования и наказания Бережника. В то время, когда большинство наших атлетов задействованы в обороне страны, находятся и те, которые подло бегут. Но этот низменный поступок бросает тень на всех атлетов федерации и может быть причиной отказов для выезда спортсменов на будущие международные старты,

– говорится в заявлении ФСУ.

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В 2021 году Бережник выиграл чемпионат Украины по стронгмену, а также был одним из 8 атлетов, которые тащили на себе украинский самолет "Мрия". Перед исчезновением в США он упомянул о самолете, уничтоженном российскими фашистами, а также поблагодарил ВСУ и выразил надежду на скорое окончание войны.

Отметим, что это далеко не первый случай манипуляций спортсменов ради выезда за границу. Недавно футболист Денис Костишин перебрался в американский Локомотив Эль-Пасо, а страну оставил как волонтер по благотворительной программе.