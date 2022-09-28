Восьмерка беглецов

Этим летом на трансферном рынке был большой спрос на украинских футболистов. Зинченко перешел в Арсенал, Яремчук стал игроком Брюгге, а Ярмоленко уехал в ОАЭ.

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Впрочем, на выход из УПЛ почти не было трансферов. На это повлияла война, поскольку большинство мужчин от 18 до 60 лет не имеют права покидать пределы Украины.

Впрочем, согласно данным некоторых журналистов, части из них удалось выехать под другим предлогом для трансфера в другие клубы. Особенно здесь выделяется тройка эксгравцев Движения.

Волонтеры-беженцы

СМИ сообщают, что Алексей Сыч ради перехода в бельгийский Кортрейк зарегистрировался волонтером по системе "Шлях". По тому же пути пошли его партнеры по клубу Даниил Кондраков (в Судуву) и Роман Карасюк (Пюник).

Справка. "Шлях" – это мобильное приложение для водителей, везущих гуманитарные и медицинские грузы. По нему за границу можно выехать мужчинам, но не больше чем на 30 дней.

Также программу "Шлях" использовал и хавбек Днепра-1 Егор Ярмолюк, которого в этом году подписал Брентфорд. Кроме того, были игроки, которые вообще пересекли границу неофициально.

Официально в Украине

Так, источник сообщает, что по Владиславу Кочергину , который играет в Ракуве, вообще значится, что он находится в Украине. То же касается и Юрия Батюшина , который перешел из Металлиста 1925 года в грузинскую Дилу.

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По первому есть предположение, что он либо дал взятки на границе, либо работники не внесли его выезд в базу из-за массового наплыва в первые дни полномасштабной войны. Что касается Батюшина, то журналисты говорят, что он перебрался в Грузию через оккупированный Крым.

Упали на хвост

Кроме того, говорят, что были и случаи, когда игроки покидали Украину в составе наших представителей в еврокубках. К примеру, Вячеслав Дубко и Денис Фаворов выехали по специальным разрешениям Львовской ОВА и Госпогранслужбы.

Сделали они это в составе Зари, игравшей против Университа в Лиге Конференций. Домой они так и не вернулись. Дубко стал игроком бельгийского Дендера, а Фаворов – польской Вечисты.