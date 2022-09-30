Пропуск спортсменов, а также их тренеров и членов сборных команд через государственную границу осуществляется Госпогранслужбой при наличии подтверждающих документов и при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины.

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Что известно о новых правилах

Подтверждающими документами для лиц является решение Министерства молодежи и спорта или письмо Министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу об участии указанных лиц в спортивном мероприятии и пересечении государственной границы соответствующими лицами.

Такое письмо предоставляется Госпогранслужбе за предварительным обращением (заявлением) соответствующих субъектов сферы физической культуры и спорта, содержащее исчерпывающий перечень лиц, участвующих в спортивном мероприятии, и срок его проведения.

Как долго спортсмены могут находиться за границей

Спортсмены могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, но не менее срока проведения спортивного мероприятия.

Срок пребывания за границей может быть увеличен в случае, если указанные лица после завершения спортивного мероприятия будут участвовать в другом спортивном мероприятии, согласно письму Министра молодежи и спорта, а в случае его отсутствия – лица, исполняющего его обязанности, отправленным в Госпогранслужбу. , о продлении срока пребывания за границей соответствующих лиц.