З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість спортсменів зайняли патріотично позицію і допомогають ЗСУ знищувати окупантів. Хтось йде зі зброєю в руках на фронт, а хтось робить це у фінансовому чи гуманітарному плані.

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Також чимало наших спортсменів отримують спеціальний дозвіл від Міністерства молоді та спорту на виїзд закордон. Вони видаються для участі у міжнародних змаганнях та передбачають повернення в Україну після них.

Стронгмен зрадив країну

Скандальний випадок стався зі стронгменом Бережником Денисом. У жовтні він отримав дозвіл від Міністерства на виїзд у США на Етап Кубка світу зі стронгмену, який проводився у Флориді. 5 листопада він залишив країну.

Втім Федерація стронгмену України повідомила, що спортсмен зник у США і не повернувся до 17 листопада, як передбачалось згідно з наказом. Ба більше, виявилось, що перед поїздкою Денис продав усе майно в Закарпатській області.

Ми, як патріотична та законослухняна організація, не збираємось покривати ганебні злочини, тому офіційно звернулись до СБУ та ДПСУ задля реагування та покарання Бережника. В той час, коли більшість наших атлетів задіяні в обороні країни, знаходяться і ті, які підло втікають. Але цей ниций вчинок кидає тінь на всіх атлетів федерації та може бути причиною відмов для виїзду спортсменів на майбутні міжнародні старти,

– йдеться у заяві ФСУ.

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У 2021 році Бережник виграв чемпіонат України зі стронгмену, а також був одним з 8-ми атлетів, які тягнули на собі український літак "Мрія". Перед зникненням у США він згадав про літак, знищений російськими фашистами, а також подякував ЗСУ і висловив надію на швидке закінчення війни.

Відзначимо, що це далеко не перший випадок маніпуляцій спортсменів заради виїзду закордон. Нещодавно футболіст Денис Костишин перебрався в американський Локомотив Ель-Пасо, а країну залишив як волонтер за благодійною програмою.