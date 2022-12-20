По информации журналиста, бывший полузащитник Александрии покинул родную страну по системе "Путь" как волонтер. Такой способ популярен среди клиентов известного футбольного агента Вадима Шаблия. Ведь мужчины от 18 до 60 лет не могут покидать Украину во время военного положения.
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Превратился из футболиста в волонтера
Отметим, что сам Денис Костышин тоже сотрудничает с Шаблием.
Воспитанник киевского Динамо подписал контракт с американским Эль Пасо Локомотом, который начнет действовать с 1 января 2023 года. Костышин перешел в новый клуб в статусе свободного агента.
Напомним, что 3 декабря издание FootBoom сообщил, что футболист расторг контракт с Александрией, которая стала его последней командой после переезда за океан.
Коротко о карьере футболиста Дениса Костышина
- Денис Костышин – питомец киевского Динамо.
- Выступал за ряд украинских клубов – Днепр, Колос и Александрию.
- За Александрию провел всего 3 матча, в которых отличился одним голом. Костышин-младший не смог рекомендовать себя в украинском клубе и гарантировать место в основе.
- Отметим, что в Колоссе играл под руководством своего отца Руслана Костышина.
- Всего в карьере провел 89 поединков, отличившихся 14 мячами и 4 результативными передачами.