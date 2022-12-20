По информации журналиста, бывший полузащитник Александрии покинул родную страну по системе "Путь" как волонтер. Такой способ популярен среди клиентов известного футбольного агента Вадима Шаблия. Ведь мужчины от 18 до 60 лет не могут покидать Украину во время военного положения.

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Превратился из футболиста в волонтера

Отметим, что сам Денис Костышин тоже сотрудничает с Шаблием.

"Путь" – это система, с помощью которой водители призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы.

Воспитанник киевского Динамо подписал контракт с американским Эль Пасо Локомотом, который начнет действовать с 1 января 2023 года. Костышин перешел в новый клуб в статусе свободного агента.

Напомним, что 3 декабря издание FootBoom сообщил, что футболист расторг контракт с Александрией, которая стала его последней командой после переезда за океан.

Коротко о карьере футболиста Дениса Костышина