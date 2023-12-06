Поздравление чемпиона: Усик обратился к защитникам Украины по случаю праздника
Источник:Инстаграмм Александра Усика
Сегодня, 6 декабря, Вооруженные Силы Украины отмечают свой профессиональный праздник. Украинский чемпион Александр Усик записал приветственное видео нашим военным.
Чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик обратился к украинским защитникам и защитницам, защищающим государство от российских захватчиков. Поздравительное видео боксер опубликовал в своем Инстаграмме.
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Усик поздравил Вооруженные Силы Украины
Дорогие Вооруженные Силы Украины! Хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Дорогие защитники и защитницы, вы ограждаете нас от врага. Вы смело стоите и не даете врагу пройти. Я хочу пожелать вам сил, здоровья и победы! Слава Богу за все! Слава Украине!,
– сказал Усик
Александр Усик обратился к украинским военным: видео
- Напомним, что в августе 2023 Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и защитил чемпионские титулы. Свою победу один из лучших боксеров мира посвятил родной Украине и ВСУ.
- Ранее, во время боя с Энтони Джошуа, благотворительный фонд Усика собрал 17 миллионов гривен на нужды украинских военных.