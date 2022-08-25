Неделю назад, 20 августа, Александр Усик смог победы в титульном бою Энтони Джошуа. Украинец во второй раз переиграл британца и оставил при себе пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Как это было Усик – Джошуа: видео лучших моментов боя-реванша

Во время боя против AJ благотворительный фонд Usyk Foundarion собирал донаты для помощи ВСУ, Цель – закупить автомобили для украинской армии, которые помогут ей в войне против России. Итого в организации вышло собрать 17,3 миллиона гривен. Среди них:

6,4 миллиона собрали непосредственно зрители боя

6,2 миллиона пожертвовала компания-партнер Усика Parimatch Ukraine и ее клиенты

4,7 миллиона задонатил сервис Megogo, официальный транслятор поединка в Украине

Это позволит ему закупить как минимум 30 автомобилей для украинской армии. Напомним, что Александр посвятил Украине и ВСУ свою победу над Джошуа.

Дальнейшие планы Усика

Стало известно, что после победы над AJ Усик планирует сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Для этого ему не хватает пояса WBC.

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Он принадлежит Тайсону Фьюри, который объявил о планах завершить карьеру. Правда, позже "Цыганский король" заявил о готовности сразиться с Усиком и даже пригласил за это космическую сумму.