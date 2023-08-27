Поединок длился 9 раундов. Эмоции начали зашкаливать после того, как в 5 раунде Дюбуа пробил ниже пояса Усику. Александра несколько минут восстанавливался от этого болезненного удара, пишет 24 Канал.

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Поблагодарил всех за поддержку

После чего украинец только больше разозлился. Результат – два нокдауна. После второго Даниэль уже не смог продолжить поединок.

Усик нокаутировал Дюбуа и защитил свои чемпионские пояса во Вроцлаве на переполненном стадионе Tarczyński Arena. Публика неистово гнала украинца вперед и внесла свой вклад в победу Александра.

Эту победу Усик посвятил Украине и украинским военным.

Я очень благодарю всех за поддержку. Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ,

– сказал Александр.

Усик начал скандировать "ВСУ, ВСУ", которое подхватили болельщики на трибунах.

Также Александр поблагодарил свою команду, семью, детей (Елизаветы, Кирилла, Михаила) и еще раз заявил, как он их любит.

"Благодарю свою страну и украинскую армию. Слава Богу за все и слава Украине", - добавил украинский боксер.

Усик рассказал, что подумал, когда оказался на ринге в 5-м раунде и почувствовал ли на себе всю мощь Дюбуа.

Слушай, бокс – жесткий спорт. Но я в порядке, люблю бокс, ринг, уважаю своего оппонента. Это бокс, а не балет. Бокс – королевский спорт. Я – нет, только мои яйца,

– ответил чемпион мира.

Видео первых слов Усика после победы над Дюбуа

Очередная победа Усика над представителями Великобритании. Теперь слово за Тайсоном Фьюри, который уже раз хитро ушел от боя против Александра.