Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик звернувся до українських захисників та захисниць, які боронять державу від російських загарбників. Привітальне відео боксер опублікував у своєму Інстаграмі.
До теми Колишній гравець Динамо, який народився в Росії, українською мовою привітав ЗСУ зі святом
Усик привітав Збройні Сили України
Дорогі Збройні Сили України! Хочу привітати вас з вашим професійним святом. Дорогі захисники та захисниці, ви захищаєте нас від ворога. Ви відважно стоїте та не даєте ворогу пройти. Я хочу побажати вам сили, здоров'я та перемоги! Слава Богу за все! Слава Україні!,
– сказав Усик
Олександр Усик звернувся до українських військових: відео
- Нагадаємо, що у серпні 2023 року Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та захистив чемпіонські титули. Свою перемогу один з найкращих боксерів світу присвятив рідній Україні та ЗСУ.
- Раніше, під час бою з Ентоні Джошуа, благодійний фонд Усика зібрав 17 мільйонів гривень на потреби українських військових.