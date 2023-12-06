Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик звернувся до українських захисників та захисниць, які боронять державу від російських загарбників. Привітальне відео боксер опублікував у своєму Інстаграмі.

До теми Колишній гравець Динамо, який народився в Росії, українською мовою привітав ЗСУ зі святом

Усик привітав Збройні Сили України

Дорогі Збройні Сили України! Хочу привітати вас з вашим професійним святом. Дорогі захисники та захисниці, ви захищаєте нас від ворога. Ви відважно стоїте та не даєте ворогу пройти. Я хочу побажати вам сили, здоров'я та перемоги! Слава Богу за все! Слава Україні!,

– сказав Усик

Олександр Усик звернувся до українських військових: відео