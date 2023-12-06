Александр Алиев в быту говорит на русском. Однако с первых дней полномасштабной агрессии у него не было сомнений, как действовать. Бывший футболист сразу записался в территориальную оборону Киева, а затем пошел служить в ВСУ.
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Ежегодно 6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных Сил. Александр Алиев записал обращение к собратьям на украинском языке.
Всем добрый день. Хочу поздравить ребят, причастных к этому празднику. С днем Вооруженных сил Украины! Хочу пожелать прежде всего крепкого здоровья. И победа будет за Украиной. Слава ВСУ, слава Украине!,
– сказал Алиев.
Александр Алиев поздравил военных с праздником: смотрите видео