Александр Алиев в быту говорит на русском. Однако с первых дней полномасштабной агрессии у него не было сомнений, как действовать. Бывший футболист сразу записался в территориальную оборону Киева, а затем пошел служить в ВСУ.

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Ежегодно 6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных Сил. Александр Алиев записал обращение к собратьям на украинском языке.

Всем добрый день. Хочу поздравить ребят, причастных к этому празднику. С днем Вооруженных сил Украины! Хочу пожелать прежде всего крепкого здоровья. И победа будет за Украиной. Слава ВСУ, слава Украине!,

– сказал Алиев.

Александр Алиев поздравил военных с праздником: смотрите видео

Напомним, что Александр Алиев родился в Хабаровске. Первые шаги в футболе делал в российском Спартаке. Его отец был военным летчиком. Но после начала полномасштабной агрессии Александр Алиев прекратил общаться со своим отцом, который остался в России.