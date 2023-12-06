Чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик обратился к украинским защитникам и защитницам, защищающим государство от российских захватчиков. Поздравительное видео боксер опубликовал в своем Инстаграмме.

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Усик поздравил Вооруженные Силы Украины

Дорогие Вооруженные Силы Украины! Хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Дорогие защитники и защитницы, вы ограждаете нас от врага. Вы смело стоите и не даете врагу пройти. Я хочу пожелать вам сил, здоровья и победы! Слава Богу за все! Слава Украине!,

– сказал Усик

Александр Усик обратился к украинским военным: видео