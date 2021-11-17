Демарш в украинском хоккее: дисквалифицированные игроки Донбасса вышли на лед
17 ноября 2021 , 21:18Читати новину українською
Источник:Sport.ua
В матче УХЛ Днепр – Донбасс, который стартовал в 19:00, на лед вышли все 6 хоккеистов, которых ранее дисквалифицировала ФХУ. Из-за этого ФХУ наказала хоккеистов дисквалификацией.
Несмотря на дисквалификацию, все 6 хоккеистов (Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук) вышли на игру с Днепром.
К слову Раскол в хоккейном чемпионате Украины – шесть клубов создали собственную лигу
Ранее ФХУ присудила Краматорску техническое поражение за матч с Соколом, потому что на лед вышел Павел Таран, которого также дисквалифицировали.
Что известно о скандале в украинском хоккее?
- Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины временно отстранил семерых хоккеистов, самовольно покинувших ряды национальной сборной. Речь идет о шести игроках Донбасса и еще одном хоккеисте Краматорска.
- Они вместе с национальной командой отправились в Будапешт. Но после конфликта почетного президента Донбасса Бориса Колесникова с ФХУ, получили сообщение покинуть расположение команды и вернуться в Украину.
- Единственный игрок Донбасса, который не выполнил это решение – Виталий Лялька. В этот же день клуб расторг с ним соглашение.
- Вместо хоккеистов, покинувших сборную, в команду вызвали семерых игроков киевского Сокола. Но у всех них – российское гражданство.