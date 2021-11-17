Незважаючи на дискваліфікацію, усі 6 хокеїстів (Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Віктор Захаров, Олександр Пересунько, Микита Буценко та Ілля Коренчук) вийшли на гру з Дніпром.

До слова Розкол в хокейному чемпіонаті України – шість клубів створили власну лігу

Раніше ФХУ присудила Краматорську технічну поразку за матч з Соколом, бо на лід вийшов Павло Таран, якого також дискваліфікували.

Що відомо про скандал в українському хокеї?