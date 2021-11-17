Незважаючи на дискваліфікацію, усі 6 хокеїстів (Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Віктор Захаров, Олександр Пересунько, Микита Буценко та Ілля Коренчук) вийшли на гру з Дніпром.
До слова Розкол в хокейному чемпіонаті України – шість клубів створили власну лігу
Раніше ФХУ присудила Краматорську технічну поразку за матч з Соколом, бо на лід вийшов Павло Таран, якого також дискваліфікували.
Що відомо про скандал в українському хокеї?
- Дисциплінарний комітет Федерації хокею України тимчасово відсторонив сімох хокеїстів, які самовільно залишили лави національної збірної. Мова йде про шістьох гравців Донбасу та ще одного хокеїста Краматорська.
- Вони разом з національною командою відправилися до Будапешта. Але після конфлікту почесного президента Донбасу Бориса Колеснікова з ФХУ, отримали повідомлення покинути розташування команди та повернутися до України.
- Єдиний гравець Донбасу, який не виконав це рішення – Віталій Лялька. В цей же день клуб розірвав з ним угоду.
- Замість хокеїстів, які покинули збірну, до команди викликали сімох гравців київського Сокола. Але у всіх них – російське громадянство.