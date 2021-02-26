Интернациональный чемпион по версии WBO Денис Беринчик планирует провести бой за чемпионский титул. Александр Красюк, промоутер непобедимого Беринчика, рассказал, когда украинец получит статус обязательного претендента.

Беринчик перевыполнил требования по обязательному претенденту

Красюк объяснил, что на шансы Беринчика стать обязательным претендентом повлияет его следующий бой против Хосе Санчеса. Украинцу следует победить и улучшить позицию в рейтинге WBO.

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Сейчас обязательный претендент по версии IBF австралиец Джордж Камбосос возглавляет рейтинг WBO. Второй номер рейтинга – это Василий Ломаченко и только третьим идет Беринчик.

Именно Камбосос проведет бой с Теофимо Лопесом – чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBF.

После того как Беринчик проведет поединок, а он во второй раз проведет бой против боксера с рейтингом, он автоматически по всем возможным правилам трижды перевыполнил все требования по обязательному претенденту. И далее его статус обязательного претендента – дело времени,

– рассказал Красюк.

Что Беринчик может противопоставить Лопесу?

Красюк заявил, что ему сложно определить шансы Беринчика в поединке с Лопесом. В качестве примера он привел бой Ломаченко против Лопеса, в котором украинец неожиданно проиграл.

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Впрочем, Красюк считает, что Дениса не стоит списывать со счетов, ведь он серебряный призер Олимпиады-2012, имеет серьезный опыт и хорошую боксерскую школу.

Все то, что может противопоставить адекватный соперник – видимо, то, что не смог сделать Ломаченко, сможет противопоставить Беринчик. Очень хотелось бы, чтобы еще один украинец отомстил за поражение своего олимпийского коллеги и товарища по олимпийской сборной,

– резюмировал Красюк.

Денис Беринчик проведет бой против Хосе Санчеса 21 марта в Киеве. Украинец в пятый раз будет защищать титул интернационального чемпиона WBO.