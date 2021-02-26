Інтернаціональний чемпіон за версією WBO Денис Берінчик має у планах провести бій за чемпіонський титул. Олександр Красюк, промоутер непереможного Берінчика, розповів, коли українець отримає статус обов'язкового претендента.

Берінчик перевиконав вимоги щодо обов'язкового претендента

Красюк пояснив, що на шанси Берінчика стати обов'язковим претендентом вплине його наступний бій проти Хосе Санчеса. Українцю слід перемогти та покращити позицію у рейтингу WBO.

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Наразі обов'язковий претендент за версією IBF австралієць Джордж Камбосоc очолює рейтинг WBO. Другий номер рейтингу – це Василь Ломаченко і тільки третім йде Берінчик.

Саме Камбосос проведе бій з Теофімо Лопесом – чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBF.

Після того, як Берінчик проведе поєдинок, а він вдруге проведе бій проти боксера з рейтингом, він автоматично по всіх можливих правил тричі перевиконав всі вимоги щодо обов'язкового претендента. І далі його статус обов'язкового претендента є справою часу,

– розповів Красюк.

Що Берінчик може протиставити Лопесу?

Красюк заявив, що йому складно визначити шанси Берінчика у поєдинку з Лопесом. Як приклад він навів бій Ломаченка проти Лопеса, в якому українець несподівано програв.

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Втім, Красюк вважає, що Дениса не варто списувати з рахунків, адже він срібний призер Олімпіади-2012, має серйозний досвід та хорошу боксерську школу.

Все те, що може протиставити адекватний суперник – мабуть, те, що не зміг зробити Ломаченко, зможе протиставити Берінчик. Дуже хотілося б, щоб ще один українець помстився за поразку свого олімпійського колеги і товариша по олімпійській збірній,

– резюмував Красюк.

Денис Берінчик проведе бій проти Хосе Санчеса 21 березня у Києві. Українець вп'яте буде захищати титул інтернаціонального чемпіона WBO.