Справа часу, – промоутер про бій Дениса Берінчика за титул WBO Лопеса
Інтернаціональний чемпіон за версією WBO Денис Берінчик має у планах провести бій за чемпіонський титул. Олександр Красюк, промоутер непереможного Берінчика, розповів, коли українець отримає статус обов'язкового претендента.
Джерело:"Суспільне Спорт"
Берінчик перевиконав вимоги щодо обов'язкового претендента
Красюк пояснив, що на шанси Берінчика стати обов'язковим претендентом вплине його наступний бій проти Хосе Санчеса. Українцю слід перемогти та покращити позицію у рейтингу WBO.
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Наразі обов'язковий претендент за версією IBF австралієць Джордж Камбосоc очолює рейтинг WBO. Другий номер рейтингу – це Василь Ломаченко і тільки третім йде Берінчик.
Саме Камбосос проведе бій з Теофімо Лопесом – чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBF.
Після того, як Берінчик проведе поєдинок, а він вдруге проведе бій проти боксера з рейтингом, він автоматично по всіх можливих правил тричі перевиконав всі вимоги щодо обов'язкового претендента. І далі його статус обов'язкового претендента є справою часу,
– розповів Красюк.
Що Берінчик може протиставити Лопесу?
Красюк заявив, що йому складно визначити шанси Берінчика у поєдинку з Лопесом. Як приклад він навів бій Ломаченка проти Лопеса, в якому українець несподівано програв.
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Втім, Красюк вважає, що Дениса не варто списувати з рахунків, адже він срібний призер Олімпіади-2012, має серйозний досвід та хорошу боксерську школу.
Все те, що може протиставити адекватний суперник – мабуть, те, що не зміг зробити Ломаченко, зможе протиставити Берінчик. Дуже хотілося б, щоб ще один українець помстився за поразку свого олімпійського колеги і товариша по олімпійській збірній,
– резюмував Красюк.
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