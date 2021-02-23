До сих пор непобежденный украинский боксер Денис Беринчик в марте проведет бой против Хосе Санчеса из Чили. Беринчик рассказал о своем сопернике и заявил, что встретится с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом.

Будем готовиться, чтобы выбить весь мозг ему

32-летний Беринчик заявил, что не выбирал Хосе Санчеса как своего следующего соперника. По словам украинца, WBO назначила Санчеса претендентом на его титул интернационального чемпиона.

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Серебряный призер Олимпиады-2012 заявил, что попытается нокаутировать Санчеса до 10 раунда.

Будем готовиться, чтобы выходить на бой в 100% готовности, чтобы выбить весь мозг ему. Чтобы он поехал в свое Чили и привез несколько гематом, синяков, и отбитую голову,

– сказал Денис.

Бой с Лопесом состоится в 2022 году

Вместе с тем, Денис не стал рассказывать о своих планах на 2021 год. Он заявил, что этот вопрос следует адресовать его промоутеру Александру Красюку из K2 Promotions Ukraine.

"Эти вопросы надо задавать моему промоутеру. Непонятно, будет ли реванш у Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом. Там еще есть такой Джордж Камбосос из Австралии, он – официальный претендент на титул IBF. Я в очереди, как и все мировые боксеры", – сказал Денис.

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Беринчик надеется, что получит бой с непобедимым Теофимо Лопесом в 2022 году.

Я думаю, что бой с Теофимо Лопесом состоится в 2022 году. Поскольку он является абсолютным чемпионом мира, у него есть время отстаивать пояса с кем он хочет и как. А я пока неофициальный претендент. Пока не назначен бой, чтобы я стал официальным претендентом. Я пока 3-й номер в рейтинге WBO, и думаю, что в 2022 году состоится бой с Лопесом,

– резюмировал боксер.