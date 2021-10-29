Делают бизнес, – семья Марадоны раскритиковала идею матча памяти с участием Барселоны

Барселона и Бока Хуниорс, бывшие клубы Диего Марадоны, решили провести товарищеский матч. Поединок состоится в память о легендарном футболисте, который покинул этот свой в 2020 году.

Семья Марадоны от такой идеи не в восторге

Барселона и Бока Хуниорс объявили о проведении памятного матча в честь Диего Марадоны. Однако от такой идеи не в восторге дочери самого аргентинца.

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Они раскритиковали идею такого поединка, который будет посвящен к первой годовщине со дня смерти легенды футбола. Клубы сыграют в Кубке Марадоны.

Матч должен состояться 14 декабря в Саудовской Аравии.

Семья Марадоны раскритиковала одного из организаторов исторического матча.

Этот парень подошел к моему отцу как болельщик, а теперь утверждает, что имеет имиджевые права на его имя. Он утверждает, что его дети не имеют никаких прав,

– заявили члены семьи аргентинца.

Дочери Диего уверены, что со смерти их отца просто делают бизнес, проведя такую игру. Отметим, что Барселона и Бока Хуниорс – клубы, за которые ранее выступал Марадона.