Действия Динамо иначе как саботажем против сборной назвать тяжело, – ультрас киевского клуба

Киевское Динамо не хочет отпускать футболистов в сборную Украины, которая должна была в конце апреля приступить к подготовке к игре против Шотландии. Ультрас "бело-синих" прокомментировал такую позицию любимого клуба.

Ультрас Динамо: Владельцы Динамо поставили клуб выше сборной

Болельщики чемпиона Украины тоже присоединились к списку людей, которые не понимают позицию руководства Динамо. Ультрас "бело-синих" заявил, что клуб поставил свои интересы выше сборной Украины. Они уверены, что такой поступок окажет негативное влияние на имидж Динамо.

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Также в посту фанаты вспомнили слова Мирчи Луческу, вставшего на защиту российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований.

Последнее заявление руководства Динамо вызывает удивление. Широкая общественность столкнулась с ситуацией, когда владельцы Динамо поставили клуб выше сборной, а свой собственный интерес выше народного, прикрываясь регламентом ФИФА и мнением румынского наемника Луческу, который не может понять сути санкций против российского спорта,

– говорится в обращении.

Фанаты киевлян не понимают, почему клуб не хочет отпускать игроков, если товарищеские матчи Динамо не имеют никакого турнирного значения. Болельщики назвали такое поведение столичной команды саботажем против сборной.

Несмотря на наше крайне негативное отношение к УАФ во главе со всеми до сих пор неосужденными Павелками и Костюченко, позорными натурализациями и футболом по паспортам, действия Динамо иначе как саботажем против сборной назвать трудно,

– заметили фанаты.

"У нас одна большая мечта"

Болельщики в обращении вспомнили руководству клуба соперников, которые были в списке оппонентов Динамо в балгодийных поединках. Теперь Барселону, ПСЖ и Милан заменятся значительно более слабыми Клужем, Аустрией и другими.

Также по нашей информации Григорий Суркис вернулся в Киев и торгуется с украинскими властями за сохранение своего места под солнцем. Мы имеем одну большую мечту – чтобы Украина и футбол в частности наконец-то очистились от всей этой грязи после войны,

– говорится в заявлении.

Странная позиция Динамо, которую не понимает футбольное сообщество

17 апреля появилась шокирующая информация, что Динамо не будет отпускать футболистов на сбор в национальную команду, который должен начаться 29 апреля. Интересно, что дата сбора изменилась. Александр Петраков заявил, что футболисты будут прибывать в Словению 1 мая, игроки Шахтера приедут 2 мая.

Игорь Суркис объяснил такое решение клуба, которое было утверждено после того, как состоялся разговор с Мирчей Луческу.

В расположении столичного клуба уверены, что благотворительные матчи Динамо гораздо лучше уйдут на игровой тонус футболистов, чем тренировочный сбор в национальной команде.

Динамовцы могут отправились в сборную только 23 мая.

Мирон Маркевич раскритиковал братьев Суркисов.

Петраков может вызвать в сборную новых футболистов, вместо динамовцев.

Полный текст публикации по фейсбуку ультраса Динамо

В это тяжелое для нашей страны время мы расцениваем позорную позицию руководства Динамо как в который раз наносит имиджевые потери для киевского клуба и противоречит интересам Украины.

На днях были утверждены обновления даты стыковых матчей сборной Украины на чемпионат мира. Лишнее говорить, что участие Украины в подобных мировых форумах – это престиж для страны, а в нынешних условиях еще и очередная отрада для нашего населения. Для широкой публики именно сборная Украины по футболу – это главная команда страны.

Впрочем, последнее заявление руководства Динамо вызывает удивление. Широкая масса столкнулась с ситуацией, когда владельцы Динамо поставили клуб выше сборной, а свой собственный интерес выше народного, прикрываясь регламентом ФИФА и мнением румынского наемника Луческу, который не может понять сути санкций против российского спорта.

В то время, когда сборная Украины имеет все шансы выйти на чемпионат Мира, а ее главный тренер объявляет сборы, руководство Динамо убеждает, что товарищеские матчи, не имеющие никакого турнирного значения, значительно важнее подготовки сборной. Команда, которую считают народным достоянием, отказывается следовать интересам сборной Украины. Именно так это выглядит для широкой публики. И это происходит в то время, когда за Украиной следит весь мир!

Несмотря на наше крайне негативное отношение к УАФ во главе со всеми до сих пор неосужденными Павелками и Костюченко, позорными натурализациями и футболом по паспортам, действия Динамо иначе как саботажем против сборной назвать трудно.

Игры с грандами европейского футбола, ради которых динамовцев и выпускали заграницу, похоже, не состоятся. Вместо Милана, Барселоны, Аякса и ПСЖ нам предлагают посмотреть матчи с Левски, Клужем и Аустрией. То же Галатасарай идет 14-м в чемпионате, а Айнтрахт – 10-м. Это и есть сверхважные соперники, из-за которых динамовцы не могут поехать в сборную уже сейчас. Есть еще наивные люди, которые думают, что Суркисы соблюдают свои обещания.

Также по нашей информации Григорий Суркис вернулся в Киев и торгуется с украинскими властями за сохранение своего места под солнцем. Мы имеем одну большую мечту – чтобы Украина и футбол в частности наконец-то очистились от всей этой грязи после войны.