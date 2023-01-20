17 січня іспанська Жирона офіційно оголосила про підсилення позиції правого вінгера 25-річним динамівцем Віктором Циганковим. Футболіст збірної України обійшовся скромному клубу у 5 мільйонів євро плюс 50 відсотків від наступного переходу Віктора.

Цікаво Розчищають дорогу українцю: Челсі може викинути "за двері" головного конкурента Мудрика

Санчес: Ми повинні рухатись поступово

Очікувалось, що Циганков дебютує за нову команду вже у найближчому матчі Жирони. 22 січня нова команда Віктора зіграє на виїзді проти Вільярреала.

Новачок із України поїде з Жироною у гості до "жовтої субмарини", але на футбольному полі так і не з'явиться. Хоча Жирона вже зареєструвала для виступів у Ла Лізі Циганкова. Віктору дадуть деякий час на адаптацію у новій для нього країні. Про це розповів головний тренер команди Мічел Санчес.

Також наставник анонсував першу появу Віктора в офіційному матчі іспанської першості.

Ми повинні рухатися поступово, хоча для нас це великий стрибок у якості. Віктор поїде з нами на матч проти Вільяреала, але грати не буде. Гадаю, через два тижні він зможе нам допомогти. Його рівень топовий, це дуже великий крок вперед,

– сказав тренер Жирони.

Такий розклад подій не дозволить Циганкову зіграти вдома проти Барселони (28 січня). Можливо, Віктор вийде у домашній грі проти Валенсії (5 лютого) або вже на виїзді проти Кадіса (12 лютого).

Нагадаємо! У своєму останньому сезоні за Динамо Циганков провів 23 матчі, у яких забив 9 голів та віддав 6 асистів.

Жирона після 17 зіграних матчів йде лише на 11-й позиції серед 20 клубів Ла Ліги. Новий колектив українця набрав 21 очко.