Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков в ближайшее время будет официально представлен игроком испанской Жироны. Переговоры сторон на финальной стадии.

Читайте также Президент Динамо Игорь Суркис впервые прокомментировал трансфер Виктора Цыганкова

Один из самых талантливых воспитанников Динамо мог абсолютно бесплатно достаться Жироне, перейдя летом на правах свободного агента. Однако испанский клуб решил поступить благородно и компенсировать трансфер Цыганкова.

Детали соглашения между Динамо и Жироной

По информации журналистов ТаТоТаке, Жирона решила не ждать полгода игрока, играющего в воюющей стране. Первое предложение испанцев, предусматривавшее компенсацию в размере 4 миллионов плюс бонусы, было отклонено Динамо.

Встречное предложение сформировали руководители киевлян. Согласно новому соглашению, киевский клуб сразу получит за своего лидера 5 миллионов евро. Кроме того, если новый клуб Цыганкова продаст его за сумму, не превышающую 20 миллионов, получит 50 процентов.

Если предстоящий трансфер Цыганкова из Жироны превысит 20 миллионов евро, тогда киевляне еще дополнительно получат 30 процентов от суммы более 20 миллионов. Боссы Жироны согласились на такие условия.

Таким образом, если Жирона продаст Виктора за 22 миллиона евро – стоимость вингера по данным Transfermarkt, тогда Динамо получит дополнительно 10 миллионов + 666 тысяч евро.

Достойно внимания. Жирона в нынешнем сезоне вернулась в элитный дивизион чемпионата Испании. Сейчас команда занимает 11 место в турнирной таблице с 21 очком за 17 матчей. Вице-президентом клуба, а по совместительству агентом Виктора Цыганкова является Пере Гвардиола – брат главного тренера Манчестер Сити.