Большой талант, – Шевченко посоветовал Судакову, в какой лиге Европы следует продолжить карьеру

Европейская пресса продолжает гудеть о предстоящем трансфере Георгия Судакова из донецкого Шахтера. Полузащитник "горняков" уже попал в трансферные шорт-листы лучших клубов планеты.

Георгию Судакову всего 21 год, а он уже под прицелом топ-клубов Германии, Испании, Англии и команды из других страны. Бывший футболист сборной Украины и киевского Динамо, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился своим мнением относительно лидера дончан и его будущего.

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Шевченко дал совет Судакову с выбором нового клуба

Андрей Шевченко вспомнил, как впервые вызвал футболиста Шахтера в национальную сборную Украины, которую тренировал с 2016-го по 2021-й год. Покинул пост главного наставника после Евро-2020.

Также президент УАФ дал совет талантливому полузащитнику, рассказав, в каких европейских лигах Судаков мог бы раскрыть весь свой футбольный потенциал.

Судаков – очень интересный игрок: динамичный футболист, который может играть несколько амплуа. Я впервые вызвал его 3 года назад в сборную. Он большой талант, который может сильно спрогрессировать, если перейдет в Серию А или АПЛ,

– приводит слова Шевченко Скира со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, что в начале февраля 2024-го Судаков заключил новый контракт с Шахтером, который рассчитан до конца 2028-го года. В текущем сезоне-2023/2024 Георгий уже провел за "горняков" 30 матчей, в которых отметился 7 голами и отдал 3 ассиста.

Вместе с Шахтером Судаков борется за чемпионство Украины и Кубок страны. Отрыв в турнирной таблице УПЛ от киевского Динамо, которое идет вторым, составляет всего 4 очка. Впереди у донетчан еще 6 поединков чемпионата и финал Кубка против полтавской Ворсклы (15 мая в Ровно).

Кто интересуется Георгием Судаковым