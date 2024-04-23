Георгію Судакову лише 21 рік, а він вже під прицілом топ-клубів Німеччини, Іспанії, Англії та команди із інших країни. Колишній футболіст збірної України та київського Динамо, а нині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився своєю думкою щодо лідера донеччан та його майбутнього.

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Шевченко дав пораду Судакову із вибором нового клубу

Андрій Шевченко пригадав, як вперше викликав футболіста Шахтаря до національної збірної України, яку тренував із 2016-го по 2021-й рік. Покинув посаду головного наставника після Євро-2020.

Також президент УАФ дав пораду талановитому півзахиснику, розповівши, у яких європейських лігах Судаков міг би розкрити увесь свій футбольний потенціал.

Судаков – дуже цікавий гравець: динамічний футболіст, який може грати кілька амплуа. Я вперше викликав його 3 роки тому в збірну. Він великий талант, який може сильно спрогресувати, якщо перейде до Серії А чи АПЛ,

– наводить слова Шевченка Скіра із посиланням на Tuttosport.

Нагадаємо, що на початку лютого 2024-го Судаков уклав новий контракт із Шахтарем, який розрахований до кінця 2028-го року. У поточному сезоні-2023/2024 Георгій вже провів за "гірників" 30 матчів, у яких відзначився 7 голами та віддав 3 асисти.

Разом із Шахтарем Судаков бореться за чемпіонство України та Кубок країни. Відрив у турнірній таблиці УПЛ від київського Динамо, яке йде другим, складає лише 4 очки. Попереду у донеччан ще 6 поєдинків чемпіонату та фінал Кубка проти полтавської Ворскли (15 травня у Рівному).

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