Согласно слухам, одним из клубов, которые хотят подписать лидера Шахтера, является Арсенал. Георгий Судаков прокомментировал слухи об интересе лондонского клуба.

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Судаков о возможном переходе в Арсенал

21-летний полузащитник отметил, что пока не слишком реагирует на слухи, ведь хочет сосредоточиться на выступлениях за "горняков".

Это, конечно, приятно, но я, честно говоря, не слишком на это реагирую. Я хочу как можно больше сосредоточиться на своем футболе, своем развитии и своей команде. Сейчас я игрок Шахтера и имею большие амбиции,

– рассказал Судаков.

Также он добавил, что летом состоятся чемпионат Европы и Олимпийские игры, поэтому сейчас он хочет думать о них.

Сам Арсенал не осуществляет конкретных действий в отношении украинца.

Напомним. Не так давно Судаков подписал новый контракт с Шахтером, где "горняки" прописали полузащитнику 150 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает украинского полузащитника в 25 миллионов евро.

Сейчас Судаков является одним из ключевых игроков Шахтера. "Горняки" претендуют на Кубок Украины и чемпионство УПЛ. Всего в сезоне-2023/2024 Георгий Судаков провел за Шахтер в УПЛ 17 матчей, где он забил 3 гола и отметился одной голевой передачей. Также по одному мячу Судаков забил в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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