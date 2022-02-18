Де Дзерби назвал украинского футболиста, который может выиграть "Золотой мяч"

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов пообщался с главным тренером Шахтера Роберто Де Дзерби. Он привел ряд цитат коуча горняков о футболистах команды.

Главный тренер Шахтера рассказал о потенциале Михаила Мудрика.

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"Мудрик – это тот футболист, который когда-то может выиграть "Золотой мяч"", – сказал наставник донецкого клуба в разговоре с журналистом Александром Денисовым.

Также Де Дзерби отметил, что одинаково относится к бразильским и украинским футболистам. Итальянский специалист признался, что на родине Фиорентина и Наполи предлагали ему лучшие финансовые условия, чем Шахтер, но он все равно выбрал "горняков". Де Дзерби рассказал, что именно он был инициатором трансфера бразильца Нереса из Аякса.

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