Шахтер – Мариуполь 1:2

Голы: Тете, 48 – Кухарук, 41, Пятов, 58 (авт.)

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Команды провели два тайма по 30 минут. В первой половине встречи забитых голов не было, а счет был открыт азовцами на 41 минуте, когда ошибкой в обороне Шахтера воспользовался Кухарук, сообщает 24 канал.

Дончане довольно быстро ответили своим голосом, когда в результате быстрой атаки забил Тете, но удержать ничью не сумели. На 58-й минуте провал в защите "горняков" привел к тому, что мяч рикошетом от Андрея Пятова залетел в сетку – 1:2.

Команды уже встречались в рамках первого тренировочного сбора. Тогда Шахтер и Мариуполь сыграли вничью – 0:0.

Шахтер – Мариуполь видеообзор