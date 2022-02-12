Шахтер Донецк – Шахтер Караганда 2:1

Голы: Нерес, 33, Конопля, 90 – Атанасковски, 76

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Донецкий клуб вышел вперед на 35-й минуте, когда Нерес реализовал пенальти. Это третий гол бразильца в товарищеских матчах за "Шахтер". Ранее он записал на свой счет дубль в матче против Црвены Звезды (3:2). В первые 45 минут больше забитых голов не было, сообщает 24 канал.

На старте второго тайма обе команды обменялись опасными моментами. За донецкий клуб сделать дубль был шанс у Нереса.

На 73-й минуте в казахстанском клубе арбитр удалил игрока, а еще через три минуты Шахтер сравнял счет. В последнюю десятиминутку мог забить Мудрик, но его удар со штрафного прошел в сантиметрах от ворот. Однако на 90-й минуте победу для донецкого клуба вырвал Конопля.