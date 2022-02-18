Шахтер – Астана 3:0

Голы: Мудрик, 2, Тете, 88, Нерес, 90

К слову В Шахтере отреагировали на возможное военное вторжение России: когда клуб вернется в Украину

Дончане начали поединок с места в карьер, и уже на 2-й минуте открыли счет в матче. После того, как Трубин выбил мяч от ворот, Мудрик сбежал от защитников Астаны и реализовал выход наедине с вратарем, сообщает 24 канал.

В дальнейшем моменты были у обеих команд, но острее все же действовали подопечные Роберто де Дзерби. В частности, в одном из эпизодов Додо отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал офсайд у бразильца, а затем после удара защитника "горняков" соперника спасла перекладина.

Второй тайм также проходил с преимуществом Шахтера, которое удалось воплотить еще в два забитых мяча. Нерес пасом с правого фланга нашел в штрафной Тете, тот подделал и пробил точно в угол, а через несколько минут новичок "горняков" уже сам реализовал момент, откликнувшись на заброс со своей половины поля.

Ранее на втором сборе в Турции команда Роберто Де Дзерби обыграла Шахтер из Караганды (2:1), а также уступила Мариуполь (1:2). 19 февраля Шахтер сыграет против ФК Рига.

На зимнюю паузу команда Де Дзерби пошла на роль лидера украинской Премьер-лиги. Шахтер возобновит чемпионат матчем против Металлиста 1925 года, который состоится 26 февраля.

Шахтер – Астана видео матча